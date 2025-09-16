Глава МИД Туркменистана посетил Катар

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 сентября руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов завершил двухдневный визит в Государство Катар.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедших в Дохе внеочередном заседании министров иностранных дел стран-членов Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, а также в экстренном арабо-исламском саммите, которые были посвящены проблемам обеспечения безопасности.

В рамках визита глава МИД Туркменистана провел встречи с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани, государственным министром международного сотрудничества Министерства иностранных дел Государства Катар Марьам бин Али бин Насер Аль-Миснад и был принят эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамад Аль Тани.

ИП "ТУРКМЕНинформ"