В Ашхабад прибыл новый посол Бахрейна

АШХАБАД, 16 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 сентября ведомство иностранных дел посетил прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бахрейн (с резиденцией в Анкаре, Турция) Бассам Ахмед Али Марзук.

В ходе визита посол вручил копии своих верительных грамот, а также состоялось обсуждение ключевых аспектов двусторонней повестки дня.

Бассам Ахмед Али Марзук сменил в должности Эбрахима Юсуфа Аль-Абдуллу, который был аккредитован в Ашхабаде в августе 2018 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"