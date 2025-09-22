В Туркменистане объявлен новый воинский призыв

АШХАБАД, 18 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 сентября Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ "Об увольнении в запас из Вооруженных Сил, других войск и военных органов Туркменистана военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и очередном призыве граждан Туркменистана на военную службу".

В соответствии с документом, в октябре–декабре из рядов Вооруженных сил страны будут уволены в запас военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, выслуживших установленные в Законе Туркменистана «О воинской обязанности и военной службе» сроки.

Им на смену предстоит призвать не имеющих права на освобождение от призыва на военную службу или права на отсрочку от призыва граждан Туркменистана мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, потерявших право на отсрочку от призыва на военную службу граждан до 27 лет.

ИП "ТУРКМЕНинформ"