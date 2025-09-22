Представлены позиции Туркменистана, которые будут озвучены на 80-й сессии ГА ООН

АШХАБАД, 19 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 сентября ведомство иностранных дел Туркменистана опубликовало документ, содержащий позиции, которые будут озвучены на проходящей в Нью-Йорке 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

В нем говорится:

"Туркменистан рассматривает 80-ю юбилейную сессию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций как важный этап международных усилий по укреплению мира и стабильности. В условиях сложной международной обстановки, характеризующейся множественностью вызовов и снижением уровня доверия, особую актуальность приобретает задействование потенциала Организации Объединенных Наций, ее политико-дипломатических инструментов и морального авторитета для поиска взаимоприемлемых решений и обеспечения всеобщей и всеобъемлющей безопасности.

Туркменистан твердо отстаивает принцип целостности безопасности и взаимосвязанности различных ее аспектов. Наша страна считает, что политическая или военная безопасность не могут быть долгосрочными и полноценными без обеспечения экономической, энергетической, продовольственной и экологической безопасности. Во внешней политике Туркменистана неизменно исповедуются принципы постоянного нейтралитета и невмешательства, а также твердая приверженность мирному политико-дипломатическому урегулированию международных конфликтов.

Туркменистан является членом ряда вспомогательных органов ООН – в частности, Комиссии ООН по народонаселению и развитию, Комиссии по науке и технике в целях развития, Комиссии по социальному развитию, Исполнительного совета «ООН–Женщины», Исполнительного совета ЮНИСЕФ и Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) – и будет использовать накопленный опыт в продвижении ключевых инициатив Организации. В ходе предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи наша страна будет и далее вносить вклад в продвижение международных инициатив Президента Туркменистана по ключевым глобальным и региональным вопросам.

Мир и безопасность

Туркменистан, последовательно реализуя курс на укрепление международного мира и безопасности, будет прилагать активные усилия для продвижения своих инициатив в рамках Организации Объединенных Наций. Наша страна исходит из того, что политика позитивного нейтралитета, основанная на доверии и уважении, является эффективным инструментом укрепления стабильности, предотвращения конфликтов и развития международного сотрудничества.

Основой миротворческих усилий Туркменистана остаются нерушимые принципы Устава Организации Объединенных Наций и признанные мировым сообществом нормы международного права, что обеспечивает надежную основу для справедливого и мирного разрешения любых международных споров.

В соответствии с Резолюцией 79/274 Генеральной Ассамблеи ООН «Постоянный нейтралитет Туркменистана», наша страна намерена принять активное участие в разработке Руководства по соблюдению и осуществ­лению принципов нейтралитета во имя мира и безопасности, а также инициировать консультации по созданию в Туркменистане Палаты посредничества во имя мира под эгидой ООН, что позволит эффективнее использовать потенциал нейтральных государств для мирных переговоров и урегулирования конфликтов.

Туркменистан организует в декабре 2025 года в Ашхабаде Международный форум мира и доверия, приуроченный к 30-летию постоянного нейтралитета и Международному дню нейтралитета. Наша страна использует площадку форума для укрепления многостороннего сотрудничества, в том числе в рамках Группы друзей Нейтралитета, с проведением очередной встречи высокого уровня.

Впервые включенный в повестку дня 80-й сессии Генеральной Ассамб­леи ООН пункт «Нейтралитет во имя мира и безопасности» создает новые возможности. В этой связи Туркменистан инициирует рассмотрение проекта резолюции «Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития» в первой половине 2026 года, основываясь на принятой ранее в 2020 году резолюции.

Наша страна предложит проведение в Ашхабаде Международного форума «Центральная Азия – пространство мирного сосуществования» под эгидой ООН, ЮНЕСКО и Альянса цивилизаций, с участием стран региона, международных экспертов и институтов.

Туркменистан продолжит поддержку деятельности Контртеррористического управления ООН, углубляя сотрудничество с его программными офисами в Малаге. Наша страна будет расширять практическое взаимодействие на базе разработанного в 2024 году Технического руководства по защите критической инфраструктуры от террористических атак. Основываясь на проведенных консультациях с Контртеррористическим управлением ООН (КТУ), Туркменистан инициирует учреждение в Ашхабаде постоянного Программного офиса КТУ по раннему предупреждению терроризма, который будет работать в глобальном масштабе, опираясь на опыт сети раннего оповещения в Центральной Азии.

Наша страна продолжит взаимодействие со структурами ООН в сфере миротворчества, рассматривая возможности предоставления ресурсов, военного и гражданского персонала для содействия эффективной работе миротворческих операций.

Туркменистан представит на рассмотрение проект резолюции о провозглашении Международного дня посредничества, который подчеркнет значимость дипломатии и нейтральных площадок в предотвращении и урегулировании конфликтов. Этот день будет символизировать необходимость активного вовлечения международного сообщества в разрешение споров через диалог, посредничество и сотрудничество, а также подчеркивать важность нейтралитета как инструмента для обеспечения справедливости и мирного сосуществования.

Наша страна инициирует проведение Всемирного саммита по воп­росам культуры мира, доверия и взаимоуважения между народами под эгидой ООН. Этот саммит призван стать важным событием в мировом дипломатическом календаре, направленным на укрепление взаимопонимания и доверия между государствами, культурами и народами. Одной из ключевых задач саммита будет разработка и принятие глобального Кодекса международного доверия, который послужит универсальной основой для выстраивания отношений между странами на принципах равенства, уважения суверенитета и территориальной целостности, а также сотрудничества и совместного решения мировых проблем.

Устойчивое развитие, транспорт и энергетика

Туркменистан придает особое значение достижению Повестки дня до 2030 года в области устойчивого развития и укреплению глобальных экономических и транспортно-энергетических связей. Наша страна будет активно продвигать инициативы, направленные на формирование справедливой, сбалансированной и инклюзивной международной системы развития.

Туркменистан будет инициировать провозглашение Десятилетия ООН по устойчивому транспорту (2026–2035 гг.), представив соответствующий проект резолюции. Этот шаг позволит консолидировать усилия международного сообщества для развития транспортных коридоров, повышения их устойчивости и обес­печения доступности для всех стран, включая государства, не имеющие выхода к морю.

Наша страна намерена продвигать дальнейшее развитие Ашхабадского процесса по транспорту, создав на его основе эффективную платформу для координации международных и региональных транспортных инициатив. Это обеспечит синхронизацию проектов и ускорит создание устойчивой глобальной транспортной архитектуры.

Туркменистан будет представлять на рассмотрение Второго комитета Генассамблеи ООН проект резолюции «Ключевая роль надежной и стабильной энергетической связуемости в обеспечении устойчивого развития» в рамках реализации, принятой 19 декабря 2023 года по инициативе Туркменистана Резолюции 78/149. Реализация данной инициативы будет способствовать формированию прозрачных и надежных энергетических потоков, а также интеграции возобновляемых источников энергии в мировую систему.

Туркменистан намерен выступить с инициативой создания Всемирной платформы по цифровой интеграции под эгидой Организации Объединенных Наций, основанной на принципах равноправия, доверия и недопустимости использования информационно-коммуникационных технологий в ущерб миру, безопасности и устойчивому развитию.

Экология, климат и водные ресурсы

Туркменистан считает приоритетным развитие комплексных мер по борьбе с изменением климата, деградацией земель и истощением водных ресурсов. Наша страна намерена продвигать инициативы, направленные на сохранение экосистем, устойчивое использование природных ресурсов и формирование международных механизмов по защите окружающей среды.

Туркменистан выступит с инициативой о создании Регионального центра по борьбе с опустыниванием для стран Центральной Азии. Данный центр, функционирующий при поддержке соответствующих структур ООН, станет важной платформой для координации усилий государств региона в области защиты земельных ресурсов, восстановления экосистем и предотвращения деградации почв. Туркменистан исходит из того, что создание такого центра будет способствовать консолидации регионального потенциала, укреплению сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, а также внесет значимый вклад в достижение Целей устойчивого развития, в частности ЦУР 13 (борьба с изменением климата) и ЦУР15 (сохранение экосистем суши).

Наша страна будет продвигать разработку и принятие Региональных конвенций ООН по бассейнам рек Амударья и Сырдарья. Эти международно-правовые документы станут прочной основой для выработки согласованных подходов и механизмов в сфере устойчивого, справедливого и эффективного управления трансграничными водными ресурсами Цент­ральной Азии. Туркменистан убежден, что принятие данных документов будет способствовать не только укреп­лению региональной экологической и продовольственной безопасности, но и станет важным шагом к построению долгосрочной архитектуры мира, стабильности и устойчивого развития в

Центральной Азии.

Туркменистан совместно со странами Центральной Азии намерен последовательно и планомерно продолжать работу по выработке основных целей и задач Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря в рамках выполнения резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 79/8 «Рассмотрение модальностей создания специальной программы Организации Объединенных Наций для бассейна Аральского моря» от 19 мая 2023 года. Эта программа будет направлена на комплексное решение экологических, социальных и гуманитарных проблем региона Приаралья.

Наша страна будет продвигать Каспийскую экологическую инициативу, озвученную Президентом Туркменистана на 78-й сессии ­Генассамблеи ООН, которая станет международной платформой для сохранения экосистемы Каспийского моря. Важным шагом в этом направлении призван стать Второй Каспийский Экологический Форум, проведение которого предлагается в2026 году.

Туркменистан продолжит работу по учреждению специализированной структуры – Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии. Его деятельность будет направлена на внедрение новых технологий для адаптации к изменению климата и смягчения его последствий, а также на развитие международного сотрудничества в области экологических инноваций.

Гуманитарное сотрудничество

Туркменистан рассматривает гуманитарное сотрудничество как важный элемент укрепления доверия и взаимопонимания между народами. Наша страна будет инициировать и поддерживать проекты, способствующие развитию человеческого потенциала, межкультурного диалога и продвижению прав человека.

Туркменистан будет инициировать проведение международных консультаций «Женщины, мир и безопасность» на базе Диалога женщин Центральной Азии. Этот формат позволит укрепить роль женщин в процессах миростроительства и регионального сотрудничества.

Наша страна будет продвигать Диалог молодежи Центральной Азии, расширяя его деятельность в рамках глобальной повестки «Молодежь, мир и безопасность». Особое внимание будет уделено вовлечению молодежи в процессы принятия решений и миротворческие инициативы.

Наша страна представит на рассмотрение ООН инициативу о провозглашении Международного дня многоязычной дипломатии. Данная инициатива направлена на укрепление доверия, взаимопонимания и диалога между народами через уважение к языковому и культурному разнообразию.

Туркменистан будет инициировать создание в Ашхабаде Региональной Платформы по молодежному миротворчеству. Этот Центр станет международной образовательной и диалоговой платформой, ориентированной на подготовку молодых специалистов в области дипломатии, миростроительства и продвижения культуры толерантности.

Наша страна намерена внести на рассмотрение Генассамблеи проект резолюции «Культурное наследие Великого Шелкового пути как фактор мира и развития», подчеркивающий значение историко-культурного наследия как основы доверия, взаимопонимания и сотрудничества между народами. Данный документ будет способствовать укреплению атмосферы дружбы и добрососедства, а также внесет вклад в достижение Целей устойчивого развития.

Наша страна продолжит продвигать инициативы в сфере культурно-выставочной и туристической деятельности, направленные на популяризацию национального наследия, обмен культурными достижениями и укрепление гуманитарных связей.

Международное право и взаимодействие с ООН

Туркменистан неизменно выступает за укрепление верховенства международного права и усиление центральной роли ООН в международных делах. Наша страна будет продвигать инициативы, направленные на совершенствование международно-правовой базы и укрепление эффективности работы основных органов Организации.

Туркменистан внесет предложение об объявлении 2028 года Годом международного права, что станет важным шагом в укреплении международно-правовых основ мира и сотрудничества. Также эта инициатива подчеркнет роль права в укреплении международной стабильности и обес­печении верховенства Устава ООН.

Туркменистан продолжит активно участвовать в деятельности ООН, в том числе как член ЭКОСОС на 2026–2028 годы, а также в составе ключевых комиссий и органов. Наша страна будет вести кампанию по изб­ранию в Совет Безопасности ООН в качестве непостоянного члена на 2031–2032 годы и на другие выборные посты, подтверждая тем самым свою приверженность активному многостороннему взаимодействию.

Туркменистан, являясь депозитарием Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии и участником основных договоров в области ядерного разоружения, будет последовательно отстаивать принципы нераспространения. Наша страна намерена активно участвовать в Конференции по рассмотрению действия ДНЯО и других форумах, содействовать целям Договора о запрещении ядерного оружия и продолжить изучение вопроса о возможном присоединении к нему.

Заключение

Туркменистан на 80-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций будет продвигать целостный подход к безопасности и устойчивому развитию, основанный на принципах нейтралитета, доверия и многостороннего сотрудничества. Наша страна подтверждает готовность к конструктивному взаимодействию со всеми государствами-членами и структурами ООН ради достижения всеобщего мира, безопасности и процветания."

