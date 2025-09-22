Глава Туркменистана отбыл в Нью-Йорк

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправился с визитом в город Нью-Йорк (Соединенные Штаты Америки).

Целью поездки является участие в предстоящей в штаб-квартире Организации Объединенных Наций юбилейной, 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая будет посвящена приоиритетным вопросам развития международного сотрудничества.

В рамках визита глава Туркменистана также проведет встречи с зарубежными коллегами, представителями официальных и деловых кругов США.

ИП "ТУРКМЕНинформ"