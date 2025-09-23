В ООН проведено торжественное мероприятие

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 сентября в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций прошло торжественное заседание, посвященное 80-летию ООН, в котором наряду с другими зарубежными лидерами принял участие Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Перед собравшимися выступили Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок, ­Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, экс-Президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф, экс-премьер-министр Норвегии Гру Харлем Брунтланн, лауреат Нобелевской премии мира Мария Ресса, посол мира, поэтесса Марьям Букар Хассан, которые в своих выступлениях напомнили об исторических предпосылках создания ООН, новых трагедиях и вызовах, проблемах безопасности в современном мире, призвали укреплять Организацию, чтобы вместе противостоять назревающему расколу и противостоять этим вызовам.

