Поздравления народу Саудовской Аравии

Поздравления народу Саудовской Аравии24.09.2025 11:35
АШХАБАД, 24 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послания королю Саудовской Аравии Салману Бен Абдель-Азизу Аль Сауду, наследному принцу, председателю Кабинета Министров Королевства Саудовская Аравия Мохаммеду бин Салману бин Абдель-Азизу Аль Сауду.
В посланиях соедржались поздравления по случаю празднования Национального дня Королевства, пожелания мира, благополучия, дальнейшего прогресса и процветания.
ИП "ТУРКМЕНинформ"