Глава Туркменистана провел в Нью-Йорке ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 сентября пребывающий с рабочим визитом в Нью-Йорке Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН ряд встреч с зарубежными коллегами.

В частности, состоялись встречи с Генеральным секретарём Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, наследным принцем Государства Кувейт шейхом Сабахом Аль-Халидом Аль-Сабахом и королем Эсватини Мсвати III. Встречи были посвящены актуальным вопросам двусторонней повестки дня.

ИП "ТУРКМЕНинформ"