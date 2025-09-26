Глава Туркменистана завершил визит в Нью-Йорк

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов завершил рабочий визит в Нью-Йорк, предпринятый с целью участия в работе 80-й сессии Генассамблеи ООН.

В заключительный день визита глава Туркменистана провел встречи с Президентом Португальской Республики Марселу Ребелу де Соуза, Федеральным Президентом Австрийской Республики Александром Ван дер Белленом, Президентом Швейцарской Конфедерации Карин Келлер-Зуттер.

По завершении программы рабочего визита Президент Сердар Бердымухамедов проследовал в Международный аэропорт имени Джона Ф.Кеннеди города Нью-Йорк, откуда отбыл в Ашхабад.

