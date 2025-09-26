В Туркменистане объявлена амнистия

АШХАБАД, 26 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел очередное онлайн-заседание Кабинета Министров, которое было посвящено важным вопросам жизни страны.

В ходе заседания на подпись главе государства был представлен ряд документов, в том числе Указ о помиловании 225 осужденных граждан страны по случаю приближающегося празднования Дня независимости.

Также были подписаны Постановление «Об утверждении состава Межправительственной туркмено-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству с туркменской стороны», Постановление о предоставлении разрешения на проживание в Туркменистане 142 лицам (граждане 7 государств и представители 15 национальностей).

ИП "ТУРКМЕНинформ"