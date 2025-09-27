Глава Туркменистана поздравил граждан с главным праздником страны

АШХАБАД, 27 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю 34-летия национальной независимости.

В поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые люди!

Сердечно поздравляю вас с нацио­нальным праздником Туркменистана – Днем независимости! Я твердо верю, что этот священный праздник еще более укрепит нашу национальную гордость за любимую Родину, уверенно следующую по пути процветания и прогресса, придаст нам сил для достижения новых успехов и больших высот.

Независимость – это великое достояние и национальная гордость нашего народа. Накануне третьего тысячелетия – тридцать четыре года назад – была провозглашена наша независимость и избрана образцовая модель демократического, правового и светского государственного устройства, в основе которой – путь суверенного и свободного развития Туркменистана. В течение этого славного периода наша страна осуществляла независимую, прогрессивную политику, вносила достойный вклад во всеобщий политический, экономический и культурный прогресс и объединяла усилия во имя мира и дружественных отношений на планете.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства мы продолжаем укреплять основы нашей независимости и нейтралитета, уверенно ведем нашу страну к великому будущему. Поэтому с особым почтением относимся к священному празднику – Дню независимости, являющемуся символом наших успехов, прогресса и процветания. По случаю этого исторически значимого праздника мы торжественно открываем новые объекты социально-бытового, производственного и культурного назначения в наших городах и селах, архитектурный облик которых становится все краше, возвещаем на весь мир о независимости нашей Родины, счастье, славе и чести нашего народа.

В первый месяц благодатной осени Международного года мира и доверия, когда каждый день суверенной Отчизны отмечен новыми историческими событиями и торжествами, руководствуясь принципами национальной государственности, уходящими корнями в глубокую древность, в нашей столице – Ашхабаде – мы в качестве праздничных подарков открыли комплекс зданий Международного университета промышленников и предпринимателей, завод по производству стекольной продукции, модернизированный парк «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň XV ýyllygy», современные села Довлетли мекан и Багтлы замана в Ахалском велаяте, поселок Битараплык в Дашогузском велаяте, дополнительный учебный корпус Государственного энергетического института Туркменистана в Марыйском велаяте, общежитие, спортивный комплекс и здание «Täze kuwwat» вдоль объездной дороги, а также десятки других объектов, демонстрируя миру величие нашей священной независимости и эпохи, нерушимость нашего единства и сплоченности.

Дорогие соотечественники!

Мы успешно реализуем госпрограммы, которые предусматривают модернизацию национальной экономики, повышение уровня и качества жизни граждан, строительство новых сел, городов и этрапов. Проводим огромную работу по укреплению позиций нашего государства в мировом сообществе и повышению его международного авторитета. Накануне Дня независимости под председательством Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-­Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова прошло очередное историческое заседание высшего представительного органа народной власти, на котором приняты важные решения, связанные с дальнейшим процветанием нашего государства и общества. Замечательные достижения, высокие рубежи и славные победы – основа нашего прогресса и будущих великих успехов.

Уважаемые соотечественники!

За годы независимости политика нейтралитета, основанная на принципах миролюбия и дружбы, гуманизма и доверия, берущая начало в многовековом национальном единстве, получила полную поддержку в мире и была признана как новый политический опыт.

Трижды признанный Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций постоянный нейтралитет нашей страны в Международный год мира и доверия является высшей оценкой международного сообщества и его высоким доверием к нашим принципам миролюбия, гуманности и доброй воли. Нейтралитет – это залог нашего стремительного развития, новых возможностей для более успешной реализации многовековой мечты предков о мире и стабильности, дружбе и добрососедстве. Правовой статус постоянного нейтралитета нашего независимого государства стал прочной международно-правовой основой для систематического расширения политических, экономических и культурных связей как с зарубежными странами, так и авторитетными международными организациями, в том числе с Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, Содружеством Независимых Государств, Шанхайской организацией сотрудничества, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Движением неприсоединения, Организацией исламского сотрудничества, в целях обеспечения мира и согласия, объединения усилий во имя глобального развития. Третья Конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, состоявшаяся на высшем уровне в Национальной туристической зоне «Аваза», стала прекрасным результатом реализации государственной политики миролюбия, доброй воли и нейтралитета.

Дорогие соотечественники!

Уважаемый народ!

Еще раз сердечно поздравляю с Днем независимости!

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, огромного счастья и семейного благополучия, больших успехов в труде во имя дальнейшего процветания любимой Родины!".

В рамках празднования главного национального праздника сегодня в столице проходит праздничный парад.

ИП "ТУРКМЕНинформ"