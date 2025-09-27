advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
27.09.2025 / 10:53 msk / 12:53 trk
Глава Туркменистана поздравил граждан с главным праздником страны
27.09.2025 10:17

АШХАБАД, 27 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю 34-летия национальной независимости.

В поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники!
Уважаемые люди!

Сердечно поздравляю вас с нацио­нальным праздником Туркменистана – Днем независимости! Я твердо верю, что этот священный праздник еще более укрепит нашу национальную гордость за любимую Родину, уверенно следующую по пути процветания и прогресса, придаст нам сил для достижения новых успехов и больших высот.

Независимость – это великое достояние и национальная гордость нашего народа. Накануне третьего тысячелетия – тридцать четыре года назад – была провозглашена наша независимость и избрана образцовая модель демократического, правового и светского государственного устройства, в основе которой – путь суверенного и свободного развития Туркменистана. В течение этого славного периода наша страна осуществляла независимую, прогрессивную политику, вносила достойный вклад во всеобщий политический, экономический и культурный прогресс и объединяла усилия во имя мира и дружественных отношений на планете.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства мы продолжаем укреплять основы нашей независимости и нейтралитета, уверенно ведем нашу страну к великому будущему. Поэтому с особым почтением относимся к священному празднику – Дню независимости, являющемуся символом наших успехов, прогресса и процветания. По случаю этого исторически значимого праздника мы торжественно открываем новые объекты социально-бытового, производственного и культурного назначения в наших городах и селах, архитектурный облик которых становится все краше, возвещаем на весь мир о независимости нашей Родины, счастье, славе и чести нашего народа.

В первый месяц благодатной осени Международного года мира и доверия, когда каждый день суверенной Отчизны отмечен новыми историческими событиями и торжествами, руководствуясь принципами национальной государственности, уходящими корнями в глубокую древность, в нашей столице – Ашхабаде – мы в качестве праздничных подарков открыли комплекс зданий Международного университета промышленников и предпринимателей, завод по производству стекольной продукции, модернизированный парк «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň XV ýyllygy», современные села Довлетли мекан и Багтлы замана в Ахалском велаяте, поселок Битараплык в Дашогузском велаяте, дополнительный учебный корпус Государственного энергетического института Туркменистана в Марыйском велаяте, общежитие, спортивный комплекс и здание «Täze kuwwat» вдоль объездной дороги, а также десятки других объектов, демонстрируя миру величие нашей священной независимости и эпохи, нерушимость нашего единства и сплоченности.

Дорогие соотечественники!

Мы успешно реализуем госпрограммы, которые предусматривают модернизацию национальной экономики, повышение уровня и качества жизни граждан, строительство новых сел, городов и этрапов. Проводим огромную работу по укреплению позиций нашего государства в мировом сообществе и повышению его международного авторитета. Накануне Дня независимости под председательством Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-­Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова прошло очередное историческое заседание высшего представительного органа народной власти, на котором приняты важные решения, связанные с дальнейшим процветанием нашего государства и общества. Замечательные достижения, высокие рубежи и славные победы – основа нашего прогресса и будущих великих успехов.

Уважаемые соотечественники!

За годы независимости политика нейтралитета, основанная на принципах миролюбия и дружбы, гуманизма и доверия, берущая начало в многовековом национальном единстве, получила полную поддержку в мире и была признана как новый политический опыт.

Трижды признанный Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций постоянный нейтралитет нашей страны в Международный год мира и доверия является высшей оценкой международного сообщества и его высоким доверием к нашим принципам миролюбия, гуманности и доброй воли. Нейтралитет – это залог нашего стремительного развития, новых возможностей для более успешной реализации многовековой мечты предков о мире и стабильности, дружбе и добрососедстве. Правовой статус постоянного нейтралитета нашего независимого государства стал прочной международно-правовой основой для систематического расширения политических, экономических и культурных связей как с зарубежными странами, так и авторитетными международными организациями, в том числе с Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, Содружеством Независимых Государств, Шанхайской организацией сотрудничества, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Движением неприсоединения, Организацией исламского сотрудничества, в целях обеспечения мира и согласия, объединения усилий во имя глобального развития. Третья Конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, состоявшаяся на высшем уровне в Национальной туристической зоне «Аваза», стала прекрасным результатом реализации государственной политики миролюбия, доброй воли и нейтралитета.

Дорогие соотечественники!
Уважаемый народ!

Еще раз сердечно поздравляю с Днем независимости!

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, огромного счастья и семейного благополучия, больших успехов в труде во имя дальнейшего процветания любимой Родины!".

В рамках празднования главного национального праздника сегодня в столице проходит праздничный парад.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

