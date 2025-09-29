Туркменистан посетил глава Татарстана

АШХАБАД, 28 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 сентября пребывающий с визитом в Туркменистане в рамках участия в торжествах в честь 34-летия национальной независимости раис Республики Татарстан (Российская Федерация) Рустам Минниханов провел встречу с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

В ходе встречи лидеры обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества Туркменистана и Татарстана по всему спектру приоритетных направлений.

ИП "ТУРКМЕНинформ"