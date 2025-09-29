Глава Туркменистана провел встречу с руководителями зарубежных компаний

Глава Туркменистана провел встречу с руководителями зарубежных компаний29.09.2025 11:56
АШХАБАД, 29 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречи с руководителем французской компании «IGNFI» Оливье Делумо и президентом, генеральным исполнительным директором и представительным директором японской компании «Toyo Engineering Corporation» Эйджи Хосои.
В ходе переговоров были рассмотрены вопросы развития двустороннего сотрудничества и возможности реализации новых совместных проектов в сферах сельского хозяйства («IGNFI»), ТЭК и энергетики («Toyo Engineering Corporation»).
ИП "ТУРКМЕНинформ"