Глава Туркменистана провел встречу с руководителями зарубежных компаний

АШХАБАД, 29 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречи с руководителем французской компании «IGNFI» Оливье Делумо и президентом, генеральным исполнительным директором и представительным директором японской компании «Toyo Engineering Corporation» Эйджи Хосои.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы развития двустороннего сотрудничества и возможности реализации новых совместных проектов в сферах сельского хозяйства («IGNFI»), ТЭК и энергетики («Toyo Engineering Corporation»).

ИП "ТУРКМЕНинформ"