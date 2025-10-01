В Ашхабад прибыл новый посол Ирландии

В Ашхабад прибыл новый посол Ирландии30.09.2025 15:51
АШХАБАД, 30 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня прибывшая в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирландии (с резиденцией в Москве) Клэр Броснан посетила МИД Туркменистана и вручила свои верительные грамоты Председателю Меджлиса Дуньягозель Гулмановой.
В ходе проведенных встреч были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества обеих стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
ИП "ТУРКМЕНинформ"