Глава Туркменистана поздравил старшее поколение

АШХАБАД, 1 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к представителям старшего поколения страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Дня пожилых людей.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые старейшины, родные матери!

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Международным днем пожилых людей, символизирующим высокое почитание, почет и уважение старшего поколения, вобравшим идеалы гуманизма, в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства!

Уважать и почитать старейшин, возвышать их достоинство, советоваться с представителями старшего поколения в осуществлении масштабных дел и прислушиваться к их мнению – эти благородные принципы туркменского народа достались нам в наследство. Руководствуясь этими традициями предков, успешно продолжаемыми в независимой Отчизне, уверенно следующей вперед вместе с мировым сообществом по пути мира, созидания и прогресса, Международный день пожилых людей отмечается с высоким воодушевлением. В знак безграничного уважения к нашим старейшинам, которые своими ценными советами и наставлениями, мудрыми поучениями и наказами вносят весомый вклад в укрепление национального единства, сплоченности общества, воспитание нашей счастливой молодежи, являющейся опорой Родины, в духе высокого патриотизма и гуманизма, мы проводим песенно-музыкальные торжества и культурно-общественные мероприятия, насыщенные богатым содержанием, в городах Ашхабад и Аркадаг, а также по всей стране. Возвышая значение Международного дня пожилых людей, мы тем самым пропагандируем в мире нацио­нальные принципы, составляющие основу нашего единства, успеха и благополучия, стремимся к новым достижениям и высоким рубежам во имя великого будущего.

Дорогие соотечественники!

В приоритете реализуемой нами политики – интересы человека, который считается главным богатством нашего общества и государства. Руководствуясь этим, мы создаем все условия для последовательного повышения социально-бытового уровня жизни нашего мужественного народа, проявляем заботу о каждом гражданине страны, особенно о старшем поколении. Успешно реализуя Программу «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», «Программу Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах» и «Национальную программу Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения сел, поселков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2028 года» в новой редакции, выводим нашу Отчизну на новые рубежи прогресса. Строя новые города, этрапы, современные села и поселки, крупные промышленные предприятия, наглядно свидетельствующие об уверенной поступи Туркменистана – одного из мощных и богатых государств мира – вперед, по избранному пути созидания, еще более повышаем уровень жизни родного народа. Во имя благополучной и счастливой жизни туркменистанцев, с великой любовью к нашей Отчизне, в единстве и сплоченности, с учетом имеющегося огромного потенциала мы продолжим высокими темпами осуществлять эту масштабную работу.

Дорогие наши старейшины, милые матери!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства представителям старшего поколения отводится особая роль в укреплении нашего единства, воспитании патриотически настроенной молодежи. Ваши мудрые наказы, советы и наставления – это своеобразная школа воспитания наших сыновей и дочерей, искренне любящих независимую нейтральную Родину, обладающих высокими моральными качествами, истинных патриотов, приверженных нашим гуманным принципам, благородным традициям и обычаям.

С благословения старейшин мы даем старт осуществляемой в родной Отчизне работе, великим начинаниям, праздникам и торжествам. Ярким тому свидетельством являются многочисленные исторические события Международного года мира и доверия. На успешно прошедшем в столице в канун славного праздника независимости заседании Халк Маслахаты Туркменистана мы приняли важные решения по дальнейшему развитию нашей страны и общества. Отрадно, что в знак признания особых заслуг в укреплении нашего единства и уверенном устремлении вперед, к новым рубежам, в формировании у молодого поколения понятий о священности и ценности Отечества, высокой нравственности и об особенностях менталитета, представителям старшего поколения присваивается звание «Hormatly il ýaşulusy», а также торжественно вручается орден «Zenan kalby». Образцовый пример Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана, Почетного старейшины Туркменистана Героя-Аркадага и богатый жизненный опыт уважаемых старейшин мы берем за основу как источник вдохновения, стимул для высоких достижений.

Уважаемые старейшины, милые матери!

Дорогие соотечественники!

Еще раз сердечно поздравляю с Международным днем пожилых людей!

Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, и чтобы вы еще много-много лет наслаждались благополучной и счастливой жизнью в суверенной Отчизне!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"