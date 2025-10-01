advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
01.10.2025 / 11:53 msk / 13:53 trk
Глава Туркменистана поздравил старшее поколение
01.10.2025 11:19

АШХАБАД, 1 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к представителям старшего поколения страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Дня пожилых людей.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые старейшины, родные матери!
Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Международным днем пожилых людей, символизирующим высокое почитание, почет и уважение старшего поколения, вобравшим идеалы гуманизма, в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства!

Уважать и почитать старейшин, возвышать их достоинство, советоваться с представителями старшего поколения в осуществлении масштабных дел и прислушиваться к их мнению – эти благородные принципы туркменского народа достались нам в наследство. Руководствуясь этими традициями предков, успешно продолжаемыми в независимой Отчизне, уверенно следующей вперед вместе с мировым сообществом по пути мира, созидания и прогресса, Международный день пожилых людей отмечается с высоким воодушевлением. В знак безграничного уважения к нашим старейшинам, которые своими ценными советами и наставлениями, мудрыми поучениями и наказами вносят весомый вклад в укрепление национального единства, сплоченности общества, воспитание нашей счастливой молодежи, являющейся опорой Родины, в духе высокого патриотизма и гуманизма, мы проводим песенно-музыкальные торжества и культурно-общественные мероприятия, насыщенные богатым содержанием, в городах Ашхабад и Аркадаг, а также по всей стране. Возвышая значение Международного дня пожилых людей, мы тем самым пропагандируем в мире нацио­нальные принципы, составляющие основу нашего единства, успеха и благополучия, стремимся к новым достижениям и высоким рубежам во имя великого будущего.

Дорогие соотечественники!

В приоритете реализуемой нами политики – интересы человека, который считается главным богатством нашего общества и государства. Руководствуясь этим, мы создаем все условия для последовательного повышения социально-бытового уровня жизни нашего мужественного народа, проявляем заботу о каждом гражданине страны, особенно о старшем поколении. Успешно реализуя Программу «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», «Программу Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах» и «Национальную программу Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения сел, поселков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2028 года» в новой редакции, выводим нашу Отчизну на новые рубежи прогресса. Строя новые города, этрапы, современные села и поселки, крупные промышленные предприятия, наглядно свидетельствующие об уверенной поступи Туркменистана – одного из мощных и богатых государств мира – вперед, по избранному пути созидания, еще более повышаем уровень жизни родного народа. Во имя благополучной и счастливой жизни туркменистанцев, с великой любовью к нашей Отчизне, в единстве и сплоченности, с учетом имеющегося огромного потенциала мы продолжим высокими темпами осуществлять эту масштабную работу.

Дорогие наши старейшины, милые матери!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства представителям старшего поколения отводится особая роль в укреплении нашего единства, воспитании патриотически настроенной молодежи. Ваши мудрые наказы, советы и наставления – это своеобразная школа воспитания наших сыновей и дочерей, искренне любящих независимую нейтральную Родину, обладающих высокими моральными качествами, истинных патриотов, приверженных нашим гуманным принципам, благородным традициям и обычаям.

С благословения старейшин мы даем старт осуществляемой в родной Отчизне работе, великим начинаниям, праздникам и торжествам. Ярким тому свидетельством являются многочисленные исторические события Международного года мира и доверия. На успешно прошедшем в столице в канун славного праздника независимости заседании Халк Маслахаты Туркменистана мы приняли важные решения по дальнейшему развитию нашей страны и общества. Отрадно, что в знак признания особых заслуг в укреплении нашего единства и уверенном устремлении вперед, к новым рубежам, в формировании у молодого поколения понятий о священности и ценности Отечества, высокой нравственности и об особенностях менталитета, представителям старшего поколения присваивается звание «Hormatly il ýaşulusy», а также торжественно вручается орден «Zenan kalby». Образцовый пример Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана, Почетного старейшины Туркменистана Героя-Аркадага и богатый жизненный опыт уважаемых старейшин мы берем за основу как источник вдохновения, стимул для высоких достижений.

Уважаемые старейшины, милые матери!
Дорогие соотечественники!

Еще раз сердечно поздравляю с Международным днем пожилых людей!

Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, и чтобы вы еще много-много лет наслаждались благополучной и счастливой жизнью в суверенной Отчизне!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

