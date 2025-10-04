Глава Туркменистана произвел изменения в составе дипломатического корпуса

АШХАБАД, 4 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 октября в ходе очередного заседания правительства Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов произвел ряд перестановок в кадровом составе дипломатического корпуса страны.

В частности, в связи с переходом на другую работу Оразмухаммет Чарыев был освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Королевстве Саудовская Аравия (город Эр-Рияд), Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Королевстве Бахрейн, Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Государстве Палестина, Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Иорданском Хашимитском Королевстве, Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Султанате Оман, Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Арабской Республике Египет, а также Постоянного представителя Туркменистана при Организации исламского сотрудничества.

На другую должность был переведен и Сердармаммет Гараджаев, который был освобожден от постов Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Объединенных Арабских Эмиратах (город Абу-Даби), Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Ирак, а также Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Государстве Кувейт.

Кроме того, от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Армения (город Ереван), Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Ливанской Республике был освобожден Мухамметгелди Аязов, который был переведен на должность посла Туркменистана в Королевстве Саудовская Аравия (город Эр-Рияд)

Новым послом Туркменистана в Объединенных Арабских Эмиратах (город Абу-Даби) стал Байрам Байрамов, которому для этого был присвоен ранг посла.

