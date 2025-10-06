Туркменистан сменит посла в Армении

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 октября Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Армения Мухаммедгелди Аязов провел встречу с Президентом Республики Армения Ваагном Хачатуряном.

В ходе аудиенции посол сообщил главе государства о завершении срока своего пребывания в должности, а также стороны рассмотрели актуальные аспекты двусторонней повестки дня.

Мухамметгелди Аязов переведен на должность посла Туркменистана в Королевстве Саудовская Аравия (город Эр-Рияд). В Ереване он работал с января 2019 года, совмещая эту должность с постом посла в Ливане (с августа 2022 года).

