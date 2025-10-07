В Туркменистане почтили память жертв землетрясения 1948 года

В Туркменистане почтили память жертв землетрясения 1948 года07.10.2025 11:42
АШХАБАД, 7 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в траурной церемонии возложения цветов в Мемориальном комплексе «Halk hakydasy», к памятникам жертвам Ашхабадского землетрясения 1948 года, а также национальным героям, павшим на полях сражений всех войн.
Глава государства, официальные лиц а и представители общественности возложили венки к подножию монументов «Ruhy tagzym», «Milletiň ogullary» и «Baky şöhrat». Поминальные церемонии состоялись также в городе Аркадаг и во всех велаятах страны.
ИП "ТУРКМЕНинформ"