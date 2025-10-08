Ашхабад посетил глава МИД Хорватии

АШХАБАД, 8 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 октября прибывший в Туркменистан с визитом министр иностранных и европейских дел Республики Хорватия Гордан Грлич-Радман был принят Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и провел встречу с туркменским коллегой, главой внешнеполитического ведомства Рашидом Мередовым.

В ходе проведенных встреч и переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта, бизнеса и инвестиций, судостроения, здравоохранения, фармацевтики, строительной и текстильной промышленности, высоких технологий, туризма и других.

Также была подписана Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных и европейских дел Республики Хорватия на 2026-2027 годы.

