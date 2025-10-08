Глава Халк Маслахаты Туркменистана принял участие в саммите ОТГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 октября Нацио­нальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отправился с рабочим визитом в Азербайджан.

Поездка предпринята по приглашению главы Азербайджана Ильхама Алиева с целью участия в прошедшем в городе Габалы XII Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

В выступлении главы Халк Маслахаты говорилось:

"Уважаемый Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Гейдар оглы Алиев!

Уважаемые главы государств и правительств!

Уважаемые участники Саммита!

Прежде всего выражаю искреннюю признательность Президенту Азербайджанской Республики, уважаемому брату Ильхаму Гейдар оглы Алиеву за приглашение на нынешнюю встречу высокого уровня и оказанное гостеприимство!

Организация тюркских государств представляет собой объединяющую наши дружественные народы международную структуру, которая основана на общности их истории, культуры, духовного наследия и языка. Ее главная цель состоит в упрочении единства, уз дружбы и братства между странами тюркского мира, в координации совместных усилий и действий в региональном и международном масштабе.

Сегодня мировое сообщество переживает весьма непростой период в своем развитии, и в такой ситуации крайне важна скоординированность действий наших государств на международной арене. Одна из первоочередных для нас задач заключается в укреплении мира, стабильности и доверия на международной арене.

Пользуясь возможностью, хотел бы напомнить, что по инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 2025 год «Международным годом мира и доверия». С большим уважением приглашаем вас всех на предстоящий 12 декабря нынешнего года в Ашхабаде Международный форум по случаю такого знакового события и 30-летнего юбилея нейтралитета Туркменистана.

Уважаемые братья!

Уважаемые участники Саммита!

Мы неизменно делаем акцент на следующем: культура, язык, традиции и обычаи у нас едины, и такая общность исходит из исторической действительности.

Наши предки основали государства, которые оставили значительный след в мировой истории, они также внесли колоссальный вклад в развитие культуры, торговли и управленческой практики. Среди них особое значение имеет и политическое наследие туркмен, родо­словная которых восходит к огузам.

За минувшие столетия туркмен­ский народ вместе с другими братскими народами преодолел большой исторический путь, и при этом не просто утверждал принципы, традиции и обычаи государственности, но и внес существенный вклад в расширение взаимоотношений и культурного обмена, в построение различных торговых маршрутов на Евразийском пространстве.

Вместе с тем следует отметить и тот факт, что в течение прошедших веков проживающие в наших государствах народы поддерживали друг с другом политические, экономические и культурные связи. Тому пример – Великий Шелковый путь.

Главные ветви этого тракта из Китая пролегали через наши братские страны и простирались до европейских государств: так, объединяя различные культуры, системы мировосприятия и экономические реалии, Великий Шелковый путь позволял народам Азии, Ближнего Востока и Европы обмениваться знаниями, традициями и обычаями, духовными ценностями.

Уважаемые братья!

Уважаемые главы государств и правительств!

Туркменистан придает огромное значение наращиванию многостороннего и двустороннего сотрудничества со странами, входящими в Организацию тюркских государств, прилагает большие усилия для укрепления и содержательного обогащения взаимовыгодных связей, в основе которых равноправие, взаимоуважение и стратегическое партнерство.

Для достижения столь благородных и долгосрочных целей Туркменистан продвигает и ведет активную деятельность по реализации крупных проектов в области энергетики, транспорта и логистики, связи и в других стратегически значимых на региональном и международном уровне направлениях.

Уважаемые братья!

Уважаемые участники Саммита!

В структуре отношений тюркских государств отдельная роль отводится культурно-гуманитарной сфере, сотрудничество в которой имеет огромное значение для сохранения, развития и популяризации в мире уникальных национальных особенностей, духовных ценностей наших народов. Здесь предлагаем усилить меры по проведению совместных культурно-массовых мероприятий. В частности, мы делаем многое для организации Дней культуры, театральных представлений, различных выставок, кинопоказов.

В скором времени намерены провести в Азербайджане Дни культуры Туркменистана.

Нами прилагаются и усилия для продвижения традиций ковроткачества двух народов, а также предусматривается взаи­модействие в возрождении древнего искусства разведения скакунов, в частности, ахалтекинской и карабахской пород. Упомянутые мероприятия, убеждены, будут способствовать значительному развитию культурных отношений. Полагаем целесо­образным проводить подобные мероприятия и с другими братскими государствами.

Считаем необходимым сфокусироваться и на расширении академических обменов по линии науки и образования, на налаживании программ студенческих стипендий, а также на совместной работе для изучения историко-­культурного наследия наших народов.

Что касается сферы спорта и физкультуры, то здесь будут полезными проведение международных турниров и тренировочных мероприятий между нашими странами, реализация программ, популяризирующих среди молодежи физическую активность.

Следуя заветам предков развивать отношения дружбы и братства, Туркменистан всегда готов к более конструктивному и тесному сотрудничеству со всеми государствами, входящими в Организацию тюркских государств, для достижения озвученных ранее благородных целей, а также для решения стоящих перед нами важных задач.

Уважаемые братья!

В завершение желаю вам крепкого здоровья, больших успехов в работе, а братским народам тюркских государств – благополучия, процветания, мирной и счастливой жизни!".