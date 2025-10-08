advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
информация о портале  |  Ахалский велаят  |  Балканский велаят  |  Дашогузский велаят  |  Лебапский велаят  |  Марыйский велаят  |  Ашхабад  |  новости в МИРЕ  |  + добавить в избранное
Туркменский Русский English
Политика |  Экономика |  Общество |  Культура |  Аналитика |  Платная версия
 поиск
RSSRSS вся лента WAP
RSS эксклюзивPDA
Печатная версия изданияПечатная версия издания
08.10.2025 / 13:12 msk / 15:12 trk
e-mail
пароль
регистрация   вход
Вы здесь: Главная -> ПОЛИТИКА
Глава Халк Маслахаты Туркменистана принял участие в саммите ОТГ
08.10.2025 11:23

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 октября  Нацио­нальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отправился с рабочим визитом в Азербайджан.

Поездка предпринята по приглашению главы Азербайджана Ильхама Алиева с целью участия в прошедшем в городе Габалы XII Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

В выступлении главы Халк Маслахаты говорилось:

"Уважаемый Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Гейдар оглы Алиев!

Уважаемые главы государств и правительств!

Уважаемые участники Саммита!

Прежде всего выражаю искреннюю признательность Президенту Азербайджанской Республики, уважаемому брату Ильхаму Гейдар оглы Алиеву за приглашение на нынешнюю встречу высокого уровня и оказанное гостеприимство!

Организация тюркских государств представляет собой объединяющую наши дружественные народы международную структуру, которая основана на общности их истории, культуры, духовного наследия и языка. Ее главная цель состоит в упрочении единства, уз дружбы и братства между странами тюркского мира, в координации совместных усилий и действий в региональном и международном масштабе.

Сегодня мировое сообщество переживает весьма непростой период в своем развитии, и в такой ситуации крайне важна скоординированность действий наших государств на международной арене. Одна из первоочередных для нас задач заключается в укреплении мира, стабильности и доверия на международной арене.

Пользуясь возможностью, хотел бы напомнить, что по инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 2025 год «Международным годом мира и доверия». С большим уважением приглашаем вас всех на предстоящий 12 декабря нынешнего года в Ашхабаде Международный форум по случаю такого знакового события и 30-летнего юбилея нейтралитета Туркменистана.

Уважаемые братья!

Уважаемые участники Саммита!

Мы неизменно делаем акцент на следующем: культура, язык, традиции и обычаи у нас едины, и такая общность исходит из исторической действительности.

Наши предки основали государства, которые оставили значительный след в мировой истории, они также внесли колоссальный вклад в развитие культуры, торговли и управленческой практики. Среди них особое значение имеет и политическое наследие туркмен, родо­словная которых восходит к огузам.

За минувшие столетия туркмен­ский народ вместе с другими братскими народами преодолел большой исторический путь, и при этом не просто утверждал принципы, традиции и обычаи государственности, но и внес существенный вклад в расширение взаимоотношений и культурного обмена, в построение различных торговых маршрутов на Евразийском пространстве.

Вместе с тем следует отметить и тот факт, что в течение прошедших веков проживающие в наших государствах народы поддерживали друг с другом политические, экономические и культурные связи. Тому пример – Великий Шелковый путь.

Главные ветви этого тракта из Китая пролегали через наши братские страны и простирались до европейских государств: так, объединяя различные культуры, системы мировосприятия и экономические реалии, Великий Шелковый путь позволял народам Азии, Ближнего Востока и Европы обмениваться знаниями, традициями и обычаями, духовными ценностями.

Уважаемые братья!

Уважаемые главы государств и правительств!

Туркменистан придает огромное значение наращиванию многостороннего и двустороннего сотрудничества со странами, входящими в Организацию тюркских государств, прилагает большие усилия для укрепления и содержательного обогащения взаимовыгодных связей, в основе которых равноправие, взаимоуважение и стратегическое партнерство.

Для достижения столь благородных и долгосрочных целей Туркменистан продвигает и ведет активную деятельность по реализации крупных проектов в области энергетики, транспорта и логистики, связи и в других стратегически значимых на региональном и международном уровне направлениях.

Уважаемые братья!

Уважаемые участники Саммита!

В структуре отношений тюркских государств отдельная роль отводится культурно-гуманитарной сфере, сотрудничество в которой имеет огромное значение для сохранения, развития и популяризации в мире уникальных национальных особенностей, духовных ценностей наших народов. Здесь предлагаем усилить меры по проведению совместных культурно-массовых мероприятий. В частности, мы делаем многое для организации Дней культуры, театральных представлений, различных выставок, кинопоказов.

В скором времени намерены провести в Азербайджане Дни культуры Туркменистана.

Нами прилагаются и усилия для продвижения традиций ковроткачества двух народов, а также предусматривается взаи­модействие в возрождении древнего искусства разведения скакунов, в частности, ахалтекинской и карабахской пород. Упомянутые мероприятия, убеждены, будут способствовать значительному развитию культурных отношений. Полагаем целесо­образным проводить подобные мероприятия и с другими братскими государствами.

Считаем необходимым сфокусироваться и на расширении академических обменов по линии науки и образования, на налаживании программ студенческих стипендий, а также на совместной работе для изучения историко-­культурного наследия наших народов.

Что касается сферы спорта и физкультуры, то здесь будут полезными проведение международных турниров и тренировочных мероприятий между нашими странами, реализация программ, популяризирующих среди молодежи физическую активность.

Следуя заветам предков развивать отношения дружбы и братства, Туркменистан всегда готов к более конструктивному и тесному сотрудничеству со всеми государствами, входящими в Организацию тюркских государств, для достижения озвученных ранее благородных целей, а также для решения стоящих перед нами важных задач.

Уважаемые братья!

В завершение желаю вам крепкого здоровья, больших успехов в работе, а братским народам тюркских государств – благополучия, процветания, мирной и счастливой жизни!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

назад | печать статьи | наверх
ОБЗОР БЛОГОВ
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Стипендия ОПЕК
ru.turkmenistan.neweurasia.net
И пусть никто не уйдет обиженным
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Деноминация в Туркменистане будет "мягкой"
turkmeny.blogspot.com
КОНСТИТУЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 2008 года
Сокровища культуры Туркменистана
 

AWAZA

архив новостей
Печатная версия изданияПечатная версия издания
НЕДАВНО
Поэты современного Туркменистана
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
Представлена Авазинская политическая декларация
В Туркменистане отметили День Каспийского моря
В Туркменистан прибыл генсек ООН
В Туркменистане объявлена амнистия
Как Вы оцениваете современное развитие Международного морского порта Туркменбаши?
25.2% / 51 - Положительно
14.8% / 30 - Более положительно, чем отрицательно
30.5% / 62 - Нейтрально
10.3% / 21 - Более отрицательно, чем положительно
4.4% / 9 - Отрицательно
14.8% / 30 - Затрудняюсь с ответом
100% / 203
Голосование проводилось c 12.03.2021 по 12.04.2021
архив голосований
СТАТЬИ


МИСИ «Vector»: перед государствами Средней Азии в настоящее время стоит сложнейший вопрос выбора пути своей стратегической ориентации
Образовавшиеся после распада СССР...
Геополитические успехи Президента Туркменистана Г.Бердымухаммедова
С избранием в 2007 году Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова...
Гурбангулы Бердымухамедов: мировой энергорынок – не арена борьбы за сферы влияния
В настоящее время Туркменистан занимает 4-е место в мире...
Легко ли жить в Туркменистане?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо самому жить в Туркменистане. Говорят, "хорошо там, где нас нет".
все статьи
ОБЗОР ПРЕССЫ


Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты
Обзор прессы с 15 по 21 сентября
20.09.2025
Выступление Министра иностранных дел С.В.Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Заместителем Председателя Кабинета министров, Министром иностранных дел Туркменистана Р.О.Мередовым, Москва, 28 августа 2025 года
Обзор прессы с 25 по 31 августа
29.08.2025
Обращение Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова по итогам встречи на высшем уровне «Туркменистан–Азербайджан–Узбекистан» к представителям средств массовой информации
Обзор прессы с 18 по 24 августа
23.08.2025
Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на первом пленарном заседании Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
Обзор прессы с 4 по 10 августа
06.08.2025
Политика  |  Экономика  |  Общество  |  Культура  |  Аналитика  |  Платная версия
Рейтинг@Mail.ru Copyright © 2025 Информационный портал Туркменистана «ТУРКМЕНинформ».
Все права защищены Правила использования информации на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Designed by Neatary        Реклама на сайте		 ﻿