Катар сменит посла в Ашхабаде

АШХАБАД, 9 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 октября руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Катар Хамадом бин Рашидом бин Хамадом Аль-Азби.

В ходе визита посол сообщил о завершении срока своего пребывания в должности, на которой он находился с января 2023 года, а также были обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сферах политики, торговли и экономики, культурно-гуманитарной области.

ИП "ТУРКМЕНинформ"