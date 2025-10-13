Глава Туркменистана отбыл в Душанбе

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправился с рабочим визитом в Республику Таджикистан.

Поездка предпринята по приглашению таджикского лидера Эмомали Рахмона с целью участия в работе 2-го саммита «Центральная Азия – Россия» и очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

2-й саммит «Центральная Азия – Россия» был организован с целью обсуждения ключевых вопросов развития регионального сотрудничества в сферах политики, экономики, энергетики, транспорта, науки, образования и культуры.

В выступлении главы Туркменистана на саммите говорилось:

"Уважаемые главы государств, уважаемые члены делегаций!

Прежде всего хотел бы выразить благодарность уважаемому Президенту Республики Таджикистан Эмомали Шариповичу Рахмону за радушный прием и гостеприимство.

Проведение нынешней, второй по счету встречи глав государств Центральной Азии и России говорит, на наш взгляд, о переходе взаимодействия в таком формате на системную основу.

Это объективный процесс. Центральная Азия и Россия не только образуют широкое географическое пространство, но и объединены многовековыми историческими, политическими, экономическими, культурными и гуманитарными связями. Именно совокупность таких факторов являет собой прочную основу для наращивания потенциала нашего сотрудничества по самому широкому спектру направлений – как в настоящее время, так и в долгосрочной перспективе.

Важнейшей сферой партнерства наших стран была и остается сов­местная деятельность по упрочению стабильности и безопасности в Центральной Азии. Здесь страны региона и Россия накопили немалый опыт. На регулярной основе проводятся консультации с участием представителей внешнеполитических и других ведомств.

Их тематика сегодня расширяется, охватывая координацию действий для ответа на новые вызовы и риски, включая информационную и биологическую безопасность, обеспечение устойчивости и социального согласия в наших странах. Это важнейшие вопросы, и мы вместе решаем их исходя из приверженности базовым ценностям, традициям, историческому опыту и объективной оценке современных тенденций.

Среди насущных совместных задач на мировой арене выделяем укрепление и координацию взаимодействия наших стран в международных структурах, прежде всего в ООН. Убеждены в необходимости выстраивания общей линии и активном ее позиционировании в вопросах защиты общепризнанных норм международного права, укрепления роли и авторитета ООН, сохранения архитектуры глобальной безопасности на принципах равноправия и взаимного уважения.

Нужно вернуть международные отношения в русло цивилизованного общения, восстановить культуру уважительного диалога, предсказуе­мости и доверия. Уверен, что при всей сложности этой задачи сегодня государства Центральной Азии и Россия вместе могут оказать существенное влияние на достижение этих целей.

Уважаемые участники!

Приоритетом сотрудничества Туркменистан считает укрепление и придание большей динамики экономическим связям между Центральной Азией и Россией. За последние годы удалось выйти на целый ряд серьезных проектов с участием наших стран.

Особую значимость приобретает сегодня транспортная составляющая. Целью сов­местных действий в этом сегменте является создание надежной, устойчивой и эффективной системы логистики, проходящей по территориям центральноазиатских государств и России.

Туркменистан видит большие перспективы в формировании международного транспортного коридора Север–Юг вдоль восточного побережья Каспийского моря. Этот коридор ценен сам по себе, несет существенную выгоду всем участникам. Одновременно его следует рассматривать как часть большого евразийского транспортного проекта.

В этой связи хотел бы выделить значимость каспийского транспортно-­логистического узла для налаживания прямых транспортных сообщений стран Центральной Азии с Россией через Каспийское море. Туркменистан готов к предметному обсуждению использования в этих целях возможностей Международного морского порта Туркменбаши.

Подчеркиваем значимость энергетического партнерства. Здесь отдельное внимание уделяем электроэнергетике. Предлагаем подумать над сопряжением интересов в поставках электроэнергии на территории наших государств, а также в соседние страны и регионы, в первую очередь в южном направлении. Также ожидаем более тесного сотрудничества в вопросах использования возобновляемой энергии. Уверен, что нам есть что предложить друг другу на основе имеющегося совместного опыта, новых компетенций и научно-технических достижений.

Выступаем за ускорение и конкретизацию партнерства в инновационной сфере. Нет нужды говорить о том, какое это имеет значение в плане внутреннего развития и международной конкуренции. Знаем и высоко оцениваем стратегическую линию России на широкую международную кооперацию в технологиях и инновациях. В этом контексте видим широкие перспективы сотрудничества и в нашем формате.

Для Туркменистана инновационное ускорение сегодня выступает одним из мощнейших стимулов развития национальной экономики и социальной сферы. Хотели бы приступить к практическому сотрудничеству, привлечению на взаимовыгодной основе инновационного потенциала партнеров в нашу индустриальную отрасль, в АПК, градостроительство, создание «умных» городов.

Сохранение экологического баланса – еще одно из направлений, в рамках которого государствам Центральной Азии и России предстоит вместе решать немало задач. Это и обмеление Каспия, и спасение Арала, и целый ряд вопросов, связанных с адаптационными мерами в промышленности и сельском хозяйстве, выбросами в атмосферу, и других. Рассчитываем, что такие темы займут должное место в постоянной повестке шестистороннего взаимодействия.

Уважаемые участники!

Нынешний год во многих смыслах особый для наших стран. Мы вместе отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это событие всегда будет прочной скрепой, объединяющей наши народы и государства. Верность общему историческому наследию, приверженность идеалам добрососедства, дружбы, равноправия мы переносим в практику межгосударственных отношений, опираемся на них, всегда подчеркиваем их непреходящий характер. Тем важнее видится развитие и укрепление гуманитарных, образовательных, научных связей между Центральной Азией и Россией. Они укреп­ляют наши отношения, создают прочные заделы на будущее, выполняют огромную воспитательную функцию, направленную на формирование у народов наших стран, в том числе молодежи, уважения и симпатии друг к другу, стремления к взаимному познанию. Это позитивные тенденции, проявление которых мы видим и должны поддерживать и поощрять.

В заключение хотел бы подтвердить готовность Туркменистана к сотрудничеству, нашу убежденность в важности, необходимости и большом потенциале такого формата взаимодействия, как «Центральная Азия–Россия»."

На полях саммита глава Туркменистана провел встречу с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, с которым обсудил приоритетные вопросы двусторонней повестки дня.

ИП "ТУРКМЕНинформ"