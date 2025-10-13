Глава государства поздравил медиков

АШХАБАД, 10 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к работникам сферы здравоохранения и медицинской промышленности страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые работники сферы здравоохранения и медицинской промышленности!

От всей души поздравляю с профессиональным праздником – Днем работников сферы здравоохранения и медицинской промышленности!

30 лет назад по инициативе и под началом Героя-Аркадага была принята Государственная программа «Saglyk». И сегодня, в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, мы, согласно данному документу, продолжаем кардинально совершенствовать национальную систему здравоохранения, ее материально-техническую и правовую базы. Принимаемые меры масштабны и ориентированы также на укрепление здоровья и повышение продолжительности жизни человека, который признан наивысшей ценностью общества и государства, на развитие физкультуры и спорта, на утверждение принципов здорового образа жизни. Реализуя намеченные в этой области цели, мы закрепляем достигнутые успехи.

Сегодня по всей стране – в столице, городе Аркадаг, регионах – строятся современные и оснащенные передовым оборудованием научно-клинические и лечебно-диагностические центры, санатории, дома здоровья, предприятия по выпуску лекарственных средств из местного сырья – так мы вписываем славные страницы в историю независимой Отчизны. Проводимая в данном направлении работа носит образцовый характер и признана международными структурами, в том числе Всемирной организацией здравоохранения. Мы также придаем большое значение расширению научно-медицинского сотрудничества в таких ключевых направлениях, как обмен опытом посредством телемедицины, в частности, телеконсультаций, внедрение в прикладную медицину последних методик, повышение квалификации врачей.

За последние годы нами были приняты «Национальная программа развития физиологии в Туркменистане на 2024–2028 годы». «Национальная стратегия медицинских оздоровительно-реабилитационных мероприятий в Туркменистане на 2024–2028 годы» и «Национальная программа Туркменистана по иммунопрофилактике на 2024–2028 годы». Данные документы позволили значительно усовершенствовать деятельность системы здравоохранения. Вместе с тем достигнутые во внедрении передовых методов и инновационных практических наработок в диагностике, терапии и профилактике болезней успехи позволили вывести отечественное здравоохранение на мировой уровень. В независимой Отчизне поддерживается стабильная ситуация по инфекционным и неинфекционным заболеваниям.

Одна из главных для нас целей – последовательное развитие в стране сферы здравоохранения и медицинской промышленности. За минувшее время было построено немало современных медицинских объектов – лечебно-диагностических, научно-клинических центров, больниц, оснащенных новейшей техникой. Так, в городе Аркадаг функционируют Центр охраны здоровья матери и ребенка, Многопрофильная больница и Детский оздоровительно-реабилитационный центр имени Гурбангулы Бердымухамедова, в Ашхабаде – Международный научно-клинический центр физиологии, Международный оздоровительно-реабилитационный центр, в Туркменабате – предприятие по выпуску глицирризиновой кислоты, в Марыйском велаяте и городе Мары – административные здания соответствующих санитарно-эпидемиологических служб. Профильные учреждения действуют в городах и селах. В целом все они оказывают населению эффективные услуги. Вместе с тем по случаю Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности мы торжественно откроем новые здания Дома здоровья в столице, а также Марыйской инфекционной больницы.

В Международный год мира и доверия в Ашхабаде ускоренными темпами продолжается строительство Международного педиатрического центра на 160 мест, Международного научно-клинического центра онкологии на 500 мест и Стоматологического центра, в городе Аркадаг – медицинского кластера, в Бахерденском этрапе Ахалского велаята – дополнительного нового комплекса зданий в санатории «Arçman» на 400 мест.

Кроме того, в текущем году, когда отмечается 30-летний юбилей принятия Государственной программы «Saglyk», разработанной Героем-Аркадагом и ныне успешно проводимой в жизнь, мы закладываем фундамент многопрофильных больниц соответственно в Ашхабаде на 500 мест и городе Теджен Ахалского велаята на 300 мест, а также Центра охраны здоровья матери и ребенка в городе Дашогуз Дашогузского велаята.

Уважаемые работники системы здравоохранения!

Сегодня благодаря внедрению в стране более современных методов лечения населению оказываются фактически все доступные в мировой медицине услуги. С запуском в городе Аркадаг предприятия «Arkadag Medisina Klasteri Menejment» в стране наладилось производство различных медицинских средств на основе экологически чистого местного сырья, которые в перспективе, уверен, займут значительную нишу на мировых рынках.

Отечественные врачи регулярно направляются на прохождение курсов повышения квалификации в ведущие профильные центры Европы и других стран. Налаживаются и тесные связи с известными медицинскими учреждениями и научно-исследовательскими центрами, о чем в полной мере свидетельствует и традиционный Туркмено-германский медицинский форум.

Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова также делается очень многое для выполнения своей главной миссии – заботы о совсем юных гражданах, которые нуждаются в социальной поддержке. Фонд регулярно выделяет средства для покрытия расходов на различные операции, лечение юных туркменистанцев в столичных и региональных больницах, а также для приобретения необходимых им медицинских средств. По сегодняшний день за счет средств Фонда были прооперированы сотни нуждающихся в опеке детей, они также прошли другие терапевтические и диагностические процедуры.

Реализуемые в суверенной Отчизне меры по охране и укреплению здоровья населения всецело удостаиваются поддержки и признания мирового сообщества и международных структур, в том числе Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда ООН, что наглядно подтверждается вручением Туркменистану соответствующих сертификатов, наград и других документов. Эти достижения – прекрасные плоды инициированной Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Героем-Аркадагом государственной политики в области охраны здоровья населения. Мы продолжим реализацию целевых программных реформ и выведем сферу здравоохранения и медицинской промышленности нейтрального государства на новые высоты развития.

Уважаемые работники сферы здравоохранения и медицинской промышленности!

Еще раз от всей души поздравляю с профессиональным праздником! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых достижений в таком благородном деле, как охрана здоровья человека!".

