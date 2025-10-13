advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
13.10.2025 / 11:49 msk / 13:49 trk
ПОЛИТИКА
Глава государства поздравил медиков
10.10.2025 11:23

АШХАБАД, 10 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к работникам сферы здравоохранения и медицинской промышленности страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые работники сферы здравоохранения и медицинской промышленности!

От всей души поздравляю с профессиональным праздником – Днем работников сферы здравоохранения и медицинской промышленности!

30 лет назад по инициативе и под началом Героя-Аркадага была принята Государственная программа «Saglyk». И сегодня, в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, мы, согласно данному документу, продолжаем кардинально совершенствовать национальную систему здравоохранения, ее материально-техническую и правовую базы. Принимаемые меры масштабны и ориентированы также на укрепление здоровья и повышение продолжительности жизни человека, который признан наивысшей ценностью общества и государства, на развитие физкультуры и спорта, на утверждение принципов здорового образа жизни. Реализуя намеченные в этой области цели, мы закрепляем достигнутые успехи.

Сегодня по всей стране – в столице, городе Аркадаг, регионах – строятся современные и оснащенные передовым оборудованием научно-клинические и лечебно-диагностические центры, санатории, дома здоровья, предприятия по выпуску лекарственных средств из местного сырья – так мы вписываем славные страницы в историю независимой Отчизны. Проводимая в данном направлении работа носит образцовый характер и признана международными структурами, в том числе Всемирной организацией здравоохранения. Мы также придаем большое значение расширению научно-медицинского сотрудничества в таких ключевых направлениях, как обмен опытом посредством телемедицины, в частности, телеконсультаций, внедрение в прикладную медицину последних методик, повышение квалификации врачей.

За последние годы нами были приняты «Национальная программа развития физиологии в Туркменистане на 2024–2028 годы». «Национальная стратегия медицинских оздоровительно-реабилитационных мероприятий в Туркменистане на 2024–2028 годы» и «Национальная программа Туркменистана по иммунопрофилактике на 2024–2028 годы». Данные документы позволили значительно усовершенствовать деятельность системы здравоохранения. Вместе с тем достигнутые во внедрении передовых методов и инновационных практических наработок в диагностике, терапии и профилактике болезней успехи позволили вывести отечественное здравоохранение на мировой уровень. В независимой Отчизне поддерживается стабильная ситуация по инфекционным и неинфекционным заболеваниям.

Одна из главных для нас целей – последовательное развитие в стране сферы здравоохранения и медицинской промышленности. За минувшее время было построено немало современных медицинских объектов – лечебно-диагностических, научно-клинических центров, больниц, оснащенных новейшей техникой. Так, в городе Аркадаг функционируют Центр охраны здоровья матери и ребенка, Многопрофильная больница и Детский оздоровительно-реабилитационный центр имени Гурбангулы Бердымухамедова, в Ашхабаде – Международный научно-клинический центр физиологии, Международный оздоровительно-реабилитационный центр, в Туркменабате – предприятие по выпуску глицирризиновой кислоты, в Марыйском велаяте и городе Мары – административные здания соответствующих санитарно-эпидемиологических служб. Профильные учреждения действуют в городах и селах. В целом все они оказывают населению эффективные услуги. Вместе с тем по случаю Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности мы торжественно откроем новые здания Дома здоровья в столице, а также Марыйской инфекционной больницы.

В Международный год мира и доверия в Ашхабаде ускоренными темпами продолжается строительство Международного педиатрического центра на 160 мест, Международного научно-клинического центра онкологии на 500 мест и Стоматологического центра, в городе Аркадаг – медицинского кластера, в Бахерденском этрапе Ахалского велаята – дополнительного нового комплекса зданий в санатории «Arçman» на 400 мест.

Кроме того, в текущем году, когда отмечается 30-летний юбилей принятия Государственной программы «Saglyk», разработанной Героем-Аркадагом и ныне успешно проводимой в жизнь, мы закладываем фундамент многопрофильных больниц соответственно в Ашхабаде на 500 мест и городе Теджен Ахалского велаята на 300 мест, а также Центра охраны здоровья матери и ребенка в городе Дашогуз Дашогузского велаята.

Уважаемые работники системы здравоохранения!

Сегодня благодаря внедрению в стране более современных методов лечения населению оказываются фактически все доступные в мировой медицине услуги. С запуском в городе Аркадаг предприятия «Arkadag Medisina Klasteri Menejment» в стране наладилось производство различных медицинских средств на основе экологически чистого местного сырья, которые в перспективе, уверен, займут значительную нишу на мировых рынках.

Отечественные врачи регулярно направляются на прохождение курсов повышения квалификации в ведущие профильные центры Европы и других стран. Налаживаются и тесные связи с известными медицинскими учреждениями и научно-исследовательскими центрами, о чем в полной мере свидетельствует и традиционный Туркмено-германский медицинский форум.

Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова также делается очень многое для выполнения своей главной миссии – заботы о совсем юных гражданах, которые нуждаются в социальной поддержке. Фонд регулярно выделяет средства для покрытия расходов на различные операции, лечение юных туркменистанцев в столичных и региональных больницах, а также для приобретения необходимых им медицинских средств. По сегодняшний день за счет средств Фонда были прооперированы сотни нуждающихся в опеке детей, они также прошли другие терапевтические и диагностические процедуры.

Реализуемые в суверенной Отчизне меры по охране и укреплению здоровья населения всецело удостаиваются поддержки и признания мирового сообщества и международных структур, в том числе Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда ООН, что наглядно подтверждается вручением Туркменистану соответствующих сертификатов, наград и других документов. Эти достижения – прекрасные плоды инициированной Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Героем-Аркадагом государственной политики в области охраны здоровья населения. Мы продолжим реализацию целевых программных реформ и выведем сферу здравоохранения и медицинской промышленности нейтрального государства на новые высоты развития.

Уважаемые работники сферы здравоохранения и медицинской промышленности!

Еще раз от всей души поздравляю с профессиональным праздником! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых достижений в таком благородном деле, как охрана здоровья человека!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

