13.10.2025 / 11:49 msk / 13:49 trk
Глава Туркменистана принял участие в заседании СГГ СНГ
11.10.2025 11:23

АШХАБАД, 11 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 октября в рамках рабочего визита в Таджикистан Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в прошедшем в Душанбе очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения вопросов развития взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и логистики, инфраструктуры, технологий, энергетики и других. Также были подведены итоги деятельности СНГ в текущем году, определены задачи на перспективу.

В выступлении главы Туркменистана говорилось:

"Уважаемые главы государств!

Прежде всего, позвольте выразить благодарность уважаемому Президенту Республики Таджикистан Эмомали Шариповичу Рахмону за гостеприимство и созданные условия для работы.

На фоне нынешних непростых тенденций в международной политике Содружество Независимых Государств сохраняет себя как формат уважительного и равноправного взаимодействия. Между его участниками идет структурированный диалог по внешнеполитическим, экономическим, торговым, гуманитарным и другим направлениям.

Отлажены механизмы межправительственных и межведомственных встреч. Развивается культурное сотрудничество. Существенно расширяется диапазон участия СНГ в работе других многосторонних структур и объединений.

Все это говорит о наличии серьезного потенциала Содружества как эффективного механизма парт­нерства, отвечающего интересам наших народов.

Несомненно, одной из важнейших задач нашей деятельности было и остается сохранение на пространстве СНГ устойчивой системы безопасности и стабильности. Туркменистан исходит из того, что все без исключения государства-участники заинтересованы в том, чтобы добрососедство, согласие и взаимопонимание были определяющими характеристиками отношений между нашими странами.

В этой связи нужно отметить важность регулярного проведения в рамках СНГ политико-дипломатических консультаций, в ходе которых происходит полезный обмен мнениями. Такие встречи помогают лучше узнать позиции, оценки и озабоченности партнеров, и зачастую выходить на взаимосогласованные решения. Туркменистан выступает за развитие таких консультаций, расширение их тематики, в первую очередь, с учетом нынешних серьезных вызовов.

В этом контексте считаем одной из ключевых внешнеполитических задач СНГ отстаивание международного права и Устава Организации Объединенных Наций. Необходимость защиты и укрепления международного права была четко заявлена Туркменистаном на нынешней сессии Генассамблеи.

Также полагаем, что нужно максимально использовать те возможности, которые открываются в связи с принятием 6 августа 2025 года Резолюции Генеральной Ассамб­леи «Сотрудничество между ООН и СНГ».

Предлагаем дать поручения нашим внешнеполитическим ведомствам приступить к согласованной и активной работе в ООН по данной повестке, разработать механизм консультаций, обеспечить привлечение к ним максимально широкого числа государств-членов ООН.

Приоритетной сферой приложения усилий и потенциалов в рамках СНГ считаем экономику.

В нынешних геоэкономических реалиях укрепление экономической, производственной мощи СНГ, его превращение в сильного и выгодного партнера для других стран и объединений является насущной задачей. Ее решение позволит не только динамично развивать экономические связи внут­ри Содружества, но и обеспечить прочные позиции СНГ в Евразии, на долгосрочной основе планировать и участвовать в крупных континентальных, региональных и международных проектах, в создании современной транспортной, энергетической инфраструктуры, промышленных и технологических поясов партнерства.

Главным ориентиром здесь является Стратегия экономического развития СНГ до 2030 года. Туркменистан считает, что она должна быть реализована в полном объеме, обеспечиваться и подпитываться постоянной поддержкой политического руководства наших стран, рассматриваться в качестве стратегической задачи совместного развития и сотрудничества.

Особое внимание обращаем на транспортную составляющую. Сегодня создаются реальные транспортно-логистические маршруты по линиям Север–Юг и Восток–Запад. Их конфигурация охватывает практически все пространство СНГ. Таким образом открываются хорошие возможности для наших стран стать ключевыми связующими звеньями трансконтинентального сообщения, использовать не только объективные географические преимущества, но и свои компетенции, опыт, производственные, технологические, сервисные возможности для участия в этих проектах на современных принципах и критериях.

В этой связи Туркменистан уделяет особое место значимости Центральной Азии и Каспийского региона как важнейших логистических центров и связующего пространства в Евразии. Убежден, что его эффективное использование отвечает экономическим, торговым, инвестиционным, логистическим интересам и потребностям всех стран СНГ.

Не случайно каспийская тема активно обсуждалась на состоявшейся в августе этого года в Туркменистане Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Там было подчеркнуто, что транзитно-логистический потенциал Каспия приобретает глобальное измерение. Именно через Каспийский регион будут проходить главные магистрали евразийского сообщения по вертикали и горизонтали, из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу и на Ближний Восток, из России на Юг, в Иран, Индию, страны Залива. Необходимо полноценное участие стран Содружества в формировании кас­пийского логистического хаба, утверждение и упрочение своих позиций в этом проекте на взаимовыгодной и согласованной основе. Как мы неоднократно заявляли, Туркменистан готов содействовать этой цели, предметно обсуждать с партнерами возможности использования своей портовой инфраструктуры на Кас­пийском море в общих интересах.

Наша страна также обращает внимание на такой значимый аспект сотрудничества, как взаимная торговля, создание промышленных и технологических цепочек, проектирование совместных производственных проектов с участием стран Содружества.

В условиях возрастающей жесткой конкуренции на мировых рынках, тенденций экономического протекционизма, нам – государствам СНГ – нужно обеспечить надежные и долговременные гарантии устойчивости собственного развития, создавать прочные и эффективные модели партнерства с применением наших объективных преимуществ – исторических и структурных.

Важнейшим фактором экономической динамичности и конкурентоспособности СНГ являются технологическая и инновационная составляющие. Полагаем, что на этом направлении сейчас нужно сделать особый акцент, приступить к реальному, предметному технологическому партнерству, наладить системный обмен знаниями и компетенциями. Отводим центральное место в этом процессе научно-техническому диалогу в рамках СНГ. Нужно четко ориентировать и поручать соответствующим органам Содружества активно содействовать повышению роли базовых учреждений СНГ научно-технического и технологического профиля, поощрять их участие в межправительственных и межведомственных контактах и в принятии решений.

Традиционно культурно-гуманитарная сфера занимает особе место в сотрудничестве наших государств. Это способствует не только лучшему пониманию и знанию друг о друге, но и утверждению в наших странах, в общественном сознании базовых ценностей, здоровых нравственных и этических ориентиров. Культурное наследие народов Содружества – это интеллектуальная и духовная опора общественного, политического и социального развития.

Туркменистан твердо привержен самому широкому сотрудничеству стран СНГ в культурной, научной, образовательной, спортивной сферах. Будем поддерживать такие связи.

Уважаемые главы государств!

Как вы знаете, в нынешнем году Туркменистан отмечает историческое событие – 30-летие постоянного нейтралитета нашей страны. Будет уместным напомнить, что страны СНГ стояли у истоков его международного признания, активно содействовали этому в ООН, в других международных организациях и форумах.

Пользуясь этой возможностью, я хотел бы еще раз пригласить глав государств Содружества на торжества, посвященные юбилею, которые пройдут в Ашхабаде
12 декабря этого года, а также на Международный форум мира и доверия. Ваше участие в этих значимых мероприятиях станет важным вкладом в их успешное проведение и будет высоко оценено народом Туркменистана.

В заключение хотел бы выразить благодарность Президенту Республики Таджикистан уважаемому Эмомали Шариповичу Рахмону за умелое председательство его страны в СНГ в нынешнем году.

Адресую слова признательности Генеральному секретарю СНГ Сергею Николаевичу Лебедеву за эффективную координацию деятельности органов Содружества и большой вклад в проведение нынешнего Саммита."

В завершение заседания было объявлено о переходе председательства в Содружестве Независимых Государств к Туркменистану в 2026 году и о проведении очередного заседания Совета глав государств СНГ в стране 9 октября следующего года.

По завершении программы рабочего визита в Республику Таджикистан Президент Сердар Бердымухамедов отбыл в Туркменистан.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

