Посол Туркменистана аккредитован в Эфиопии

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 октября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Федеративной Демократической Республике Эфиопия (с резиденцией в Анкаре, Турция) Мекан Ишангулыев вручил копии верительных грамот Генеральному директору службы дипломатического протокола Министерства иностранных дел этой страны Азизе Гелете Дессалегн.

Указ о назначении М.Ишангулыева на эту должность был подписан Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым 21 марта текущего года. Мекан Ишангулыев работает главой туркменской дипмиссии в Турецкой Республике (город Анкара) с июля 2022 года, а также является послом Турменистана в Марокко.

Дипломатические отношения Туркменистана и Эфиопии были установлены 11 ноября 2015 года на основе совместного протокола в ходе встречи в Министерстве иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопия.

ИП "ТУРКМЕНинформ"