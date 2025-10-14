Глава государства провел встречу с делегацией РФ

АШХАБАД, 14 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с пребывающим с визитом в стране заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным в рамках участия в очередном заседании межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели ключевые аспекты развития сотрудничества двух стран политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"