Глава Халк Маслахаты провел встречу с руководством «Daewoo»

АШХАБАД, 15 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 октября Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с пребывающим с визитом в стране председателем правления южнокорейской компании «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd» Джонгом Вон-джу.

В ходе переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития совместного сотрудничества, возможности реализации новых совместных проектов в сферах ТЭК и химической промышленности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"