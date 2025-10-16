В Туркменабате построят новый промышленный объект

В Туркменабате построят новый промышленный объект16.10.2025 10:36
ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 16 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел торжественную церемонию закладки фундамента комплекса по производству минеральных удобрений на Туркменабатском химическом заводе имени С.А.Ниязова. На новом производстве ежегодно будет производиться 350 тысяч тонн суперфосфата и 100 тысяч тонн сульфата аммония.
В выступлении главы государства на церемонии говорилось:
"Дорогие соотечественники!
Уважаемые люди!
Сегодня мы принимаем участие в церемонии закладки фундамента комплекса по производству минеральных удобрений на Туркменабатском химическом заводе имени С.А.Ниязова Лебапского велаята. Сердечно поздравляю всех с этим знаменательным событием!
Уважаемые люди!
Химическая промышленность выступает одной из ключевых отраслей нашей экономики. Для развития отрасли в стране осуществляется масштабная работа: осваиваются огромные объемы инвестиций, реализуются крупные проекты, в производство внедряются современные технологии.
В настоящее время эффективно функционирует ряд крупных предприятий химической индустрии.
На этих мощных предприятиях за счет использования местного сырья производится высококачественная продукция, объемы которой последовательно растут.
Уважаемые люди!
Реализуемые в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства крупные проекты, сдаваемые в эксплуатацию новые производственные объекты, нацелены на укрепление нашей экономики, обеспечение мирной и счастливой жизни нашего народа.
При воплощении в жизнь этих проектов мы придаем особое значение соблюдению экологических требований, внедрению передовых технологий. В результате осуществляемые совместно с нашими партнерами крупные промышленные проекты удостаиваются со стороны авторитетных международных организаций позитивных оценок о полном соответствии высокому качеству, инновационным решениям и экологическим требованиям.
Уважаемые люди!
Проект нового комплекса по производству минеральных удобрений на Туркменабатском химическом заводе имени С.А.Ниязова Государственного концерна «Türkmenhimiýa» будет реализован компанией «Daewoo» Республики Корея.
При строительстве данного комплекса, фундамент которого сегодня закладывается, будут применяться инновационные технологичные оборудование и средства, которые позволят соблюдать требования экологии.
Новый комплекс призван обеспечить надежное снабжение сельхозпроизводителей и внутренних потребителей страны высококачественным фосфорным удобрением, создаст возможность для укрепления продовольственной безопасности независимого государства и выпуска у себя импортируемых из-за рубежа фосфорных удобрений.
На новом производстве ежегодно будет производиться 350 тысяч тонн суперфосфата и 100 тысяч тонн сульфата аммония. После сдачи в эксплуатацию комплекса значительно возрастет потенциал химической промышленности страны.
С вводом в строй современного химического предприятия появятся дополнительные рабочие места. Подготовку большей части специалистов, которые будут здесь трудиться, предусматривается осуществлять в высших учебных заведениях зарубежных стран, для их работы будут созданы все необходимые условия.
Уважаемые люди!
Осуществляется продуктивная работа по формированию новых производств отечественной химической промышленности.
В частности, в этрапе Туркменбаши Балканского велаята планируется построить комплекс по выпуску карбамида, в Ахале – вторую очередь завода по производству бензина из газа, а также на территории Марыйского этрапа Марыйского велаята – завод по выпуску минеральных удобрений.
Реализация подобных крупных проектов в стране является свидетельством огромного внимания, уделяемого развитию химической индустрии.
Уважаемые люди!
Наряду с другими регионами мы также придаем важное значение социально-экономическому развитию Лебапского велаята. Здесь последовательно возводятся и сдаются в эксплуатацию мощные промышленные предприятия, объекты и сооружения социально-культурного назначения.
В настоящее время на завершающем этапе ведется строительство участка Мары–Туркменабат высокоскоростной автомагистрали Ашхабад–Туркменабат. В городе Туркменабат продолжается возведение нового комплекса зданий Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди.
В перспективе мы будем успешно осуществлять программную деятельность по комплексному развитию регионов страны, созданию современных новых производств.
Уважаемые люди!
Дорогие участники торжества!
Еще раз сердечно поздравляю всех вас с закладкой в Международный год мира и доверия фундамента комплекса по производству минеральных удобрений на Туркменабатском химическом заводе в Лебапском велаяте! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, больших успехов в проводимой работе!".
ИП "ТУРКМЕНинформ"