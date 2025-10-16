В Туркменабате построят новый промышленный объект

ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 16 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел торжественную церемонию закладки фундамента комплекса по производству минеральных удобрений на Туркмен­абатском химическом заводе имени С.А.Ниязова. На новом производстве ежегодно будет производиться 350 тысяч тонн суперфосфата и 100 тысяч тонн сульфата аммония.

В выступлении главы государства на церемонии говорилось:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые люди!

Сегодня мы принимаем участие в церемонии закладки фундамента комп­лекса по производству минеральных удобрений на Туркмен­абатском химическом заводе имени С.А.Ниязова Лебапского велаята. Сердечно поздравляю всех с этим знаменательным событием!

Уважаемые люди!

Химическая промышленность выступает одной из ключевых отраслей нашей экономики. Для развития отрасли в стране осуществляется масштабная работа: осваиваются огромные объемы инвестиций, реализуются крупные проекты, в производство внедряются современные технологии.

В настоящее время эффективно функционирует ряд крупных предприятий химической индустрии.

На этих мощных предприятиях за счет использования местного сырья производится высококачественная продукция, объемы которой последовательно растут.

Уважаемые люди!

Реализуемые в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства крупные проекты, сдаваемые в эксплуатацию новые производственные объекты, нацелены на укрепление нашей экономики, обеспечение мирной и счастливой жизни нашего народа.

При воплощении в жизнь этих проектов мы придаем особое значение соблюдению экологических требований, внедрению передовых технологий. В результате осуществ­ляемые совместно с нашими парт­нерами крупные промышленные проекты удостаиваются со стороны авторитетных международных организаций позитивных оценок о полном соответствии высокому качеству, инновационным решениям и экологическим требованиям.

Уважаемые люди!

Проект нового комплекса по производству минеральных удобрений на Туркменабатском химическом заводе имени С.А.Ниязова Государственного концерна «Türkmenhimiýa» будет реализован компанией «Daewoo» Республики Корея.

При строительстве данного комп­лекса, фундамент которого сегодня закладывается, будут применяться инновационные технологичные оборудование и средства, которые позволят соблюдать требования экологии.

Новый комплекс призван обес­печить надежное снабжение сельхозпроизводителей и внутренних потребителей страны высококачественным фосфорным удобрением, создаст возможность для укрепления продовольственной безопасности ­независимого государства и выпуска у себя импортируемых из-за рубежа фосфорных удобрений.

На новом производстве ежегодно будет производиться 350 тысяч тонн суперфосфата и 100 тысяч тонн сульфата аммония. После сдачи в эксплуатацию комплекса значительно возрастет потенциал химической промышленности страны.

С вводом в строй современного химического предприятия появятся дополнительные рабочие места. Подготовку большей части специалистов, которые будут здесь трудиться, предусматривается осуществлять в высших учебных заведениях зарубежных стран, для их работы будут созданы все необходимые условия.

Уважаемые люди!

Осуществляется продуктивная работа по формированию новых производств отечественной химической промышленности.

В частности, в этрапе Турк­менбаши Балканского велаята планируется построить комплекс по выпуску карбамида, в Ахале – вторую очередь завода по производству бензина из газа, а также на территории Марыйского этрапа Марыйского велаята – завод по выпуску минеральных удобрений.

Реализация подобных крупных проектов в стране является свидетельством огромного внимания, уделяемого развитию химической индустрии.

Уважаемые люди!

Наряду с другими регионами мы также придаем важное значение социально-экономическому развитию Лебапского велаята. Здесь последовательно возводятся и сдаются в эксплуатацию мощные промышленные предприятия, объекты и сооружения социально-культурного назначения.

В настоящее время на завершающем этапе ведется строительство участка Мары–Туркменабат высокоскоростной автомагистрали Ашхабад–Туркменабат. В городе Туркмен­абат продолжается возведение нового комплекса зданий Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди.

В перспективе мы будем успешно осуществлять программную деятельность по комплексному развитию регионов страны, созданию современных новых производств.

Уважаемые люди!

Дорогие участники торжества!

Еще раз сердечно поздравляю всех вас с закладкой в Международный год мира и доверия фундамента комп­лекса по производству минеральных удобрений на Туркменабатском химическом заводе в Лебапском велаяте! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, больших успехов в проводимой работе!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"