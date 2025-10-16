advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
Туркменский Русский English
16.10.2025 / 10:01 msk / 12:01 trk
В Туркменабате построят новый промышленный объект
16.10.2025 10:36

ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 16 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел торжественную церемонию закладки фундамента комплекса по производству минеральных удобрений на Туркмен­абатском химическом заводе имени С.А.Ниязова. На новом производстве ежегодно будет производиться 350 тысяч тонн суперфосфата и 100 тысяч тонн сульфата аммония. 

В выступлении главы государства на церемонии говорилось:

"Дорогие соотечественники!
Уважаемые люди!

Сегодня мы принимаем участие в церемонии закладки фундамента комп­лекса по производству минеральных удобрений на Туркмен­абатском химическом заводе имени С.А.Ниязова Лебапского велаята. Сердечно поздравляю всех с этим знаменательным событием!

Уважаемые люди!

Химическая промышленность выступает одной из ключевых отраслей нашей экономики. Для развития отрасли в стране осуществляется масштабная работа: осваиваются огромные объемы инвестиций, реализуются крупные проекты, в производство внедряются современные технологии.

В настоящее время эффективно функционирует ряд крупных предприятий химической индустрии.

На этих мощных предприятиях за счет использования местного сырья производится высококачественная продукция, объемы которой последовательно растут.

Уважаемые люди!

Реализуемые в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства крупные проекты, сдаваемые в эксплуатацию новые производственные объекты, нацелены на укрепление нашей экономики, обеспечение мирной и счастливой жизни нашего народа.

При воплощении в жизнь этих проектов мы придаем особое значение соблюдению экологических требований, внедрению передовых технологий. В результате осуществ­ляемые совместно с нашими парт­нерами крупные промышленные проекты удостаиваются со стороны авторитетных международных организаций позитивных оценок о полном соответствии высокому качеству, инновационным решениям и экологическим требованиям.

Уважаемые люди!

Проект нового комплекса по производству минеральных удобрений на Туркменабатском химическом заводе имени С.А.Ниязова Государственного концерна «Türkmenhimiýa» будет реализован компанией «Daewoo» Республики Корея.

При строительстве данного комп­лекса, фундамент которого сегодня закладывается, будут применяться инновационные технологичные оборудование и средства, которые позволят соблюдать требования экологии.

Новый комплекс призван обес­печить надежное снабжение сельхозпроизводителей и внутренних потребителей страны высококачественным фосфорным удобрением, создаст возможность для укрепления продовольственной безопасности ­независимого государства и выпуска у себя импортируемых из-за рубежа фосфорных удобрений.

На новом производстве ежегодно будет производиться 350 тысяч тонн суперфосфата и 100 тысяч тонн сульфата аммония. После сдачи в эксплуатацию комплекса значительно возрастет потенциал химической промышленности страны.

С вводом в строй современного химического предприятия появятся дополнительные рабочие места. Подготовку большей части специалистов, которые будут здесь трудиться, предусматривается осуществлять в высших учебных заведениях зарубежных стран, для их работы будут созданы все необходимые условия.

Уважаемые люди!

Осуществляется продуктивная работа по формированию новых производств отечественной химической промышленности.

В частности, в этрапе Турк­менбаши Балканского велаята планируется построить комплекс по выпуску карбамида, в Ахале – вторую очередь завода по производству бензина из газа, а также на территории Марыйского этрапа Марыйского велаята – завод по выпуску минеральных удобрений.

Реализация подобных крупных проектов в стране является свидетельством огромного внимания, уделяемого развитию химической индустрии.

Уважаемые люди!

Наряду с другими регионами мы также придаем важное значение социально-экономическому развитию Лебапского велаята. Здесь последовательно возводятся и сдаются в эксплуатацию мощные промышленные предприятия, объекты и сооружения социально-культурного назначения.

В настоящее время на завершающем этапе ведется строительство участка Мары–Туркменабат высокоскоростной автомагистрали Ашхабад–Туркменабат. В городе Туркмен­абат продолжается возведение нового комплекса зданий Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди.

В перспективе мы будем успешно осуществлять программную деятельность по комплексному развитию регионов страны, созданию современных новых производств.

Уважаемые люди!
Дорогие участники торжества!

Еще раз сердечно поздравляю всех вас с закладкой в Международный год мира и доверия фундамента комп­лекса по производству минеральных удобрений на Туркменабатском химическом заводе в Лебапском велаяте! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, больших успехов в проводимой работе!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

