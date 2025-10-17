Рассмотрены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и ООН

АШХАБАД, 17 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 октября в Министерстве иностранных дел Туркменистана было проведено 4-е заседание Стратегического консультативного совета «Туркменистан – ООН».

На повестку дня были вынесены рассмотрение Рамочной программы сотрудничества между Туркменистаном и ООН на 2026-2030 годы, обсуждение совместных действий по реализации инициатив, отраженных в приоритетных позициях Туркменистана на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обмен мнениями относительно имплементации итоговых документов Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3), а также обсуждение совместных программ между Туркменистаном и ООН.

ИП "ТУРКМЕНинформ"