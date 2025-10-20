Глава МИД Туркменистана провел переговоры с зарубежными коллегами

Глава МИД Туркменистана провел переговоры с зарубежными коллегами18.10.2025 11:43
АШХАБАД, 18 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 октября руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел разговоры по телефону с министром иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Эсватини Фолиле Шаканту, министром иностранных дел Малайзии Дато Сери Утама Хаджи Мохамад бин Хаджи Хасаном и министром иностранных дел Республики Уганда Джедже Одонго.
Переговоры были организованы с целью обсуждения приоритетных аспектов двусторонней повестки дня, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур.
ИП "ТУРКМЕНинформ"