Глава МИД Туркменистана провел переговоры с зарубежными коллегами

АШХАБАД, 18 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 октября руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел разговоры по телефону с министром иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Эсватини Фолиле Шаканту, министром иностранных дел Малайзии Дато Сери Утама Хаджи Мохамад бин Хаджи Хасаном и министром иностранных дел Республики Уганда Джедже Одонго.

Переговоры были организованы с целью обсуждения приоритетных аспектов двусторонней повестки дня, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

