Ашхабад посетила делегация Казахстана

АШХАБАД, 19 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 октября пребывающая с визитом в Туркменистане делегация Республики Казахстан во главе с заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата Правительства Республики Казахстан Галымжаном Койшыбаевым была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и посетила МИД страны, где прошла встреча с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В ходе проведенных встреч и переговоров были рассмотрены ключевые аспекты развития сотрудничества обеих стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах цифровизации, совершенствования инфраструктуры и инноваций, «зеленой» экономики и охраны окружающей среды.

ИП "ТУРКМЕНинформ"