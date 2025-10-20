Проведены переговоры глав МИД Туркменистана и Катара

АШХАБАД, 20 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел разговор по телефону с премьер-министром, министром иностранных дел Государства Катар шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Aль Тани.

В ходе переговоров главы МИД обсудили ключевые аспекты двусторонней повестки дня, вопросы организации 12 декабря текущего года в Ашхабаде Международного форума мира и доверия, углубления взаимодействия по линии МИД.

ИП "ТУРКМЕНинформ"