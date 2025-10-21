Глава Халк Маслахаты посетил Афганистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 октября Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов отправился с визитом в Афганистан.

Целью поездки явилось участие в торжественной церемонии старта реализации очередного этапа газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ) по маршруту Серхетабат–Герат, именуемому «Arkadagyň ak ýoly» в провинции Рабат-Санги, протяженность которого составит 153 км. Вдоль маршрута данного газопровода будет создана соответствующая инфраструктура, в том числе линия электропередачи Туркменистан–Афганистан–Пакистан, железные и автомобильные дороги, а также логистические цент­ры.

В выступлении главы Народного собрания говорилось:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые друзья!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства под руководством уважае­мого Президента ­Аркадаглы Героя Сердара успешно реализуются грандиозные проекты, которые способствуют расширению дружественных и добрососедских отношений. Вместе с тем принимаются масштабные меры для увеличения объемов добычи туркменского природного газа и обеспечения его надежных поставок на внешние рынки. Обо всем этом в полной мере свидетельствует осуществляе­мая Государственным концерном «Türkmengaz» в Международный год мира и доверия деятельность по прокладке новых газопроводов международной значимости.

Наличие колоссальных запасов углеводородных ресурсов позволяет нашей стране экспортировать природный газ на долгосрочной основе. И здесь огромное значение обретает проект газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, который отвечает интересам братских народов государств региона: транснациональный проект как очередной шаг на пути реализации энергетической стратегии Туркменистана по модернизации национального топливно-энергетического комп­лекса придаст новый импульс устойчивому развитию всего региона.

11 сентября прошлого года в Марыйском велаяте нашей страны был дан старт прокладке ключевого звена газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия – участка Серхетабат–Герат, именуемого «Arkadagyň ak ýoly», что стало одним из международно значимых событий.

В тот день, золотыми буквами вписанный в историю турк­мено-афганских отношений, состоялось открытие новых сооружений и началось строительство важных объектов, что демонстрирует значительную успешность сотрудничества Туркменистана и Афганистана на основе доброй воли.

В целом сегодня взаимоотношения туркменского и афганского народов, которые восходят к древности, существенно укрепляются. Успешно претворяются в жизнь и значимые в масштабах истории проекты в интересах обоих народов. Выполнение столь крупных проектов служит наглядным свидетельством добрососедских отношений между Туркменистаном и Афганистаном: они имеют большое значение, так как окажут положительное влияние на социально-экономическое развитие не только стран-участниц, но и всех государств региона.

Уважаемые друзья!

Дорогие гости!

Газопровод Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия имеет огромное значение в процветании как соседних государств, так и региона в целом, в формировании экономически устойчивого пространства. Нашими самоотверженными газовиками успешно проложен его туркменский участок протяженностью 214 километров. Сегодня же мы становимся свидетелями продолжения прокладки до афганской провинции Герат очередного этапа газопровода по маршруту Серхет­абат–Герат, именуемому «Arkadagyň ak ýoly». Его протяженность составляет 153 километра.

Для реализации данного проекта при содействии Аркадаглы Героя Сердара сформирована прочная материально-техническая база: данный процесс обеспечен более чем 200 единицами современной и мощной техники. В выполнение проекта будут привлечены и граждане Афганистана, а с его полной реализацией появятся новые рабочие места для афганского народа. Кроме того, в Афганистан ежегодно будут поступать средства в размере в среднем свыше 1 миллиарда долларов США. Все это окажет положительное влияние не только на туркмено-афганские отношения, но и на регион в целом.

Следовательно, данные проекты преследуют общую цель – придать мощный импульс долгосрочному развитию наших стран и поддерживать устойчивое развитие на пространстве региона.

Пользуясь возможностью, благодарю наших самоотверженных газовиков за участие в претворении в жизнь крупномасштабного проекта между Туркменистаном и Афганистаном, а также афганскую сторону за поддержку данного проекта и участие в его реализации.

Пусть узы дружбы и братства между туркменским и афганским народами процветают всегда!

Уважаемые друзья!

Теперь благословляю реализацию очередного этапа ключевого звена проекта газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия до афганской провинции Герат – газопровода по маршруту Серхет­абат–Герат, именуемому «Arkadagyň ak ýoly»!

Уважаемые друзья!

Как вам известно, Соединенные Штаты Америки в числе первых поддержали проект газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия. За годы независимости отношения Туркменистана и Соединенных Штатов Америки развивались на высоком уровне. Сегодня двустороннее сотрудничество охватывает множество направлений, в частности, торговлю, инвестиции и контакты между деловыми кругами. В этом контексте хочу особо отметить огромную роль Туркмено-американского делового совета. Вот уже много лет известные американские компании проводят в Туркменистане большую работу. В нашей стране успешно функционируют американские компании «Boeing», «Case New Holland», «John Deere», «Caterpillar», «General Electric», «Sikorsky» и «Nicklaus Design».

Хочу подчеркнуть вклад американской компании «Bownstein», выступающей консультантом грандиозного проекта газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия и предоставляющей ценные и полезные рекомендации в его реализации.

Уважаемые друзья!

Состоявшаяся в нынешнем году в Национальной туристической зоне «Аваза» Третья Конференция Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, значительно приумножила авторитет Туркменистана на международной арене. Вместе с тем недавно, на 18-м пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций была единогласно принята Резолюция «Авазинская политическая дек­ларация», которая сопряжена с прошедшей в Национальной туристической зоне «Аваза» международной Конференцией. Примечательно, что в связи с Конференцией Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил поздравление.

Пользуясь возможностью, выражаю искреннюю благодарность Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за поддержку проводимых в нашей стране столь значимых мероприятий международного уровня, за поздравительное послание, а также за поддержание проекта газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия.

Уважаемые друзья!

Дорогие соотечественники!

Как отмечает наш уважаемый Президент Аркадаглы Герой Сердар: «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!».

Поэтому – Слава! Слава! Слава работникам нефтегазового комп­лекса, особенно самоотверженным туркменским газовикам, которые, не жалея сил и энергии, проводят такую большую работу и участвуют в реализации значимого в масштабах истории проекта!".

В рамках визита глава Халк Маслахаты провел встречу с заместителем Председателя Кабинета Министров Афганистана по экономическим вопросам Абдулом Гани Барадаром, с которым обсудил вопросы развития сотрудничества в сферах торговли, экономики, транспорта и связи.

ИП "ТУРКМЕНинформ"