Проведены переговоры глав МИД Туркменистана и Индонезии

АШХАБАД, 21 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 октября руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Республики Индонезия Сугионо.

В ходе переговоров главы МИД рассмотрели ключевые аспекты двусторонней повестки дня, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур, обсудили вопросы, связанные с организацией Международного форума мира и доверия, который пройдет в Ашхабаде 12 декабря.

ИП "ТУРКМЕНинформ"