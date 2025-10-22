Поздравления новому главе правительства Японии

АШХАБАД, 22 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание вновь избранному премьер-министру Японии Санаэ Такаити.

В послании глава государства поздравил Санаэ Такаити с назначением на высокий государственный пост, пожелал ей крепкого здоровья и счастья, а также больших успехов во всех ее инициативах и целях, направленных на прогресс и процветание дружественного народа Японии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"