Глава Туркменистана аккредитовал посла Индии

АШХАБАД, 23 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия Бандару Вилсонбабу.

В ходе аудиенции посол вручил главе государства свои верительные грамоты, а также были обсуждены ключевые аспекты развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта, энергетики и других.

Бандару Вилсонбабу сменил в должности Мадхумиту Хазарику Бхагат, которая работал в Ашхабаде с февраля 2024 года по август текущего.

ИП "ТУРКМЕНинформ"