23.10.2025 / 12:59 msk / 14:59 trk
Глава МИД Туркменистана посетил Грузию
23.10.2025 11:43

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 октября руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов посетил Грузию во главе представительной делегации.

Целью поездки явилось участие в 5-м Тбилисском форуме Шелкового пути, который был организован с целью обсуждения стратегических вопросов развития торговли, транспорта, энергетики и цифровых связей.

В своем выступлении на форуме Рашид Мередов отметил, что Туркменистан рассматривает безопасность как всеобъемлющую и неделимую концепцию, включающую в себя множество аспектов. В этой связи Туркменистан предлагает рассмотреть возможности разработки Глобальной стратегии безопасности, которая должна основываться на трех столпах:

  • доверие между странами,
  • превентивная дипломатия и
  • практическое применение принципов нейтралитета.

Туркменистан придает особое значение реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и укреплению глобальной экономической, транспортной и энергетической взаимосвязи; считает целесообразным объединить усилия в создании международной платформы по защите экосистем Каспийского и Черного морей. Туркменистан выступает за укрепление верховенства международного права и предложил объявить 2028 год Годом международного права.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

