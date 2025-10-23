Глава МИД Туркменистана посетил Грузию

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 октября руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов посетил Грузию во главе представительной делегации.

Целью поездки явилось участие в 5-м Тбилисском форуме Шелкового пути, который был организован с целью обсуждения стратегических вопросов развития торговли, транспорта, энергетики и цифровых связей.

В своем выступлении на форуме Рашид Мередов отметил, что Туркменистан рассматривает безопасность как всеобъемлющую и неделимую концепцию, включающую в себя множество аспектов. В этой связи Туркменистан предлагает рассмотреть возможности разработки Глобальной стратегии безопасности, которая должна основываться на трех столпах:

доверие между странами,

превентивная дипломатия и

практическое применение принципов нейтралитета.

Туркменистан придает особое значение реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и укреплению глобальной экономической, транспортной и энергетической взаимосвязи; считает целесообразным объединить усилия в создании международной платформы по защите экосистем Каспийского и Черного морей. Туркменистан выступает за укрепление верховенства международного права и предложил объявить 2028 год Годом международного права.

ИП "ТУРКМЕНинформ"