Проведены переговоры глав внешнеполитических ведомств Туркменистана и Бахрейна

Проведены переговоры глав внешнеполитических ведомств Туркменистана и Бахрейна24.10.2025 11:08
АШХАБАД, 24 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 октября глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни.
В ходе переговоров министры рассмотрели ключевые аспекты двусторонней повестки дня, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур, прежде всего ООН, обсудили вопросы, связанные с организацией Международного форума мира и доверия, который пройдет в Ашхабаде 12 декабря.
