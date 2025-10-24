Проведены переговоры глав внешнеполитических ведомств Туркменистана и Бахрейна

АШХАБАД, 24 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 октября глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни.

В ходе переговоров министры рассмотрели ключевые аспекты двусторонней повестки дня, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур, прежде всего ООН, обсудили вопросы, связанные с организацией Международного форума мира и доверия, который пройдет в Ашхабаде 12 декабря.

ИП "ТУРКМЕНинформ"