Проведены переговоры глав МИД Туркменистана и Кувейта

АШХАБАД, 24 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 октября руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Государства Кувейт Абдаллой Али Аль-Яхьей.

В ходе переговоров министры рассмотрели ключевые аспекты двусторонней повестки дня, углубления взаимодействия в рамках ООН и других международных организаций и структур, обсудили вопросы, связанные с организацией Международного форума мира и доверия, который пройдет в Ашхабаде 12 декабря.

ИП "ТУРКМЕНинформ"