Глава Туркменистана отправился в Италию

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправился с двухдневным официальным визитом в Итальянскую Республику.

Визит предпринят по приглашению Президента Итальянской Республики Серджио Маттареллы с целью обсуждения на высшем уровне ключевых аспектов туркмено-итальянских отношений по всем приоритетным направлениям, проведения встреч и переговоров с представителями официальных и деловых кругов Италии.

В первый день визита глава Туркменистана провел в Квиринальском дворце в Риме встречу с главой Италии, с которым обсудил в узком и расширенном форматах с участием делегаций обеих стран вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

В тот же день глава Туркменистана возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в мемориальном комплексе «Altare della Patria» («Алтарь Отечества»).

