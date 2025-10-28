В Узбекистане провели Дни культуры Туркменистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21-24 октября в Узбекистане были проведены Дни культуры Туркменистана. Культурная акция проходила в Хорезме и Ташкенте и была организована с целью развития дружественных и духовных связей между народами. Творческую делегацию Туркменистана возглавил заместитель министра культуры Туркменистана Нурсахет Ширимов.

Открылись Дни культуры Туркменистана в Узбекистане в Хорезмском областном музыкально-драматическом театре, где были организованы концерт мастеров искусств, выставка музейных ценностей, произведений декоративно-прикладного искусства и фотовыставка.

Программа Дней культуры также включала встречи деятелей культуры и искусства обеих стран, спектакли Музыкально-драматического театра имени Нурмухаммета Андалипа Дашогузского велаята, в свою очередь туркменская делегация ознакомилась с историко-культурными достопримечательностями древних городов Ургенч и Хива.

Торжественная церемония закрытия Дней туркменской культуры была проведена 24 октября во Дворце международных форумов «Узбекистан» в Ташкенте.

ИП "ТУРКМЕНинформ"