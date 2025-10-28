Глава государства поздравил собаководов

АШХАБАД, 26 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к собаководам и ценителям туркменских алабаев страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Дня туркменского алабая.

В поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые собаководы!

От всей души поздравляю вас с Праздником туркменского алабая, отмечаемого как символ почитания нашего национального наследия в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства! Желаю вам больших успехов в деле разведения туркменских алабаев – нашей национальной гордости и достояния, по их популяризации в мире и совершенствованию искусства собаководства!

Этот самобытный праздник, отмечаемый в честь туркменского алабая, имеет особое значение в Международный год мира и доверия. Туркменские алабаи обладают природным качеством защитника дома, мира и является образцом верности.

Сегодня туркменский алабай, сохранивший свой первозданный облик, стал одним из символов понятий красоты, материальных и духовных ценностей нашего народа. Туркменский народ, занимавшийся выращиванием чистокровных скакунов, создал образцовую систему разведения породистых собак. Наши предки воспитали в алабаях такие качества, как преданность хозяину, бдительность, сообразительность и смелость. Чистокровные алабаи – замечательный вклад древнего туркменского народа в мировую культуру.

Уважаемые собаководы!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства создаются все возможности для совершенствования национального искусства собаководства, берущего истоки в глубине веков. В целях развития этой важной отрасли в стране была создана Международная ассоциация «Türkmen alabaý itleri», что служит мощным импульсом для дальнейшего укрепления сотрудничества в данном направлении с разными странами мира. Также в целях развития собаководства в Туркменистане и широкой популяризации достижений в этой области среди мировой общественности учреждён журнал «Türkmeniň nusgalyk alabaýy». В стране созданы центры туркменских алабаев, соответствую­щие международным стандартам.

Кроме того, ежегодно в стране отмечается Праздник туркменского алабая, в рамках которого проводятся различные соревнования. Алабаи, выращенные отечественны­ми собаководами, приглашаются к участию в конкурсе за звание «Ýylyň türkmen edermen alabaýy». Это хорошая возможность для демонстрации прекрасных характеристик туркменских алабаев, по праву являющихся воплощением красоты. Это наглядный пример комплексной работы по разведению алабаев, сохранению их чистокровности и популяризации в мире.

Мы и впредь будем уделять большое внимание развитию отрасли собаководства, налаживанию эффективного международного сотрудничества в этой области, обмену опытом со странами мира, дальнейшему улучшению условий жизни и труда наших собаководов.

Уважаемые собаководы!

Наши алабаи, выпестованные предками на протяжении веков, сохранившие чистоту породы и ставшие достоянием человечества, – наша национальная гордость.

Туркменские алабаи – верные защитники священных очагов, украшение туркменской земли, наши преданные друзья, наследие славных предков.

Дорогие соотечественники!

Уважаемые собаководы!

Ещё раз сердечно поздравляю вас с Праздником туркменского алабая, торжественно отмечаемым в нашей независимой нейтральной Отчизне в честь отважных алабаев, слава о которых распространилась по всему миру!

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия и больших успехов в деле дальнейшего развития и совершенствования туркменского искусства собаководства!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"