Глава Туркменистана завершил визит в Рим

26 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов завершил двухдневный официальный визит в Италию.

В заключительный день визита глава Туркменистана принял участие в туркмено-итальянском бизнес-форуме и в церемонии открытия выставки «Древняя цивилизация Туркменистана» в Капитолийском музее Рима.

В ходе бизнес-форума были обсуждены вопросы развития сотрудничества обих стран в сферах промышленности, ТЭК и энергетики, сельского хозяйства и АПК, торговли и экономики, инвестиций, транспорта и логистики, текстильной индустрии, банков и финансов.

По итогам форума были подписаны:

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области подготовки кадров между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики;

Соглашение о сотрудничестве в области культуры между правительством Туркменистана и правительством Итальянской Республики;

Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Общественной телерадиокомпанией Италии;

Совместная декларация между Государственной таможенной службой Туркменистана и Таможенным и монопольным агентством Италии о будущем таможенном сотрудничестве;

Соглашение о конфиденциальности между Государственной службой кибербезопасности при Министерстве связи Туркменистана и компанией «Leonardo-Societa per azioni»;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством связи Туркменистана и компанией «Leonardo-Societa per azioni»;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством текстильной промышлености Туркменистана и компанией «Marzoli Machines Textile S.M.L.» (Италия) о сотрудничестве в текстильной промышленности;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством текстильной промышлености Туркменистана и компанией «Itema S.p.A.» (Италия) о сотрудничестве в текстильной промышленности;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством текстильной промышлености Туркменистана и компанией «MCS dyeing & finishing machinery» (Италия) о сотрудничестве в текстильной промышленности;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством текстильной промышлености Туркменистана и компанией «Savio Maccine Tessili S.p.A» (Италия) о сотрудничестве в текстильной промышленности;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Туркменистана и компанией «Pietro Fiorentini S.p.A» (Италия).

В рамках форума также была организована выставка продукции, производимой в Туркменистане. Кроме того, Президент Сердар Бердымухамедов встретился с руководителем компании «Leonardo S.p.A.» Стефано Понтекорво.

