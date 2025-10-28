Глава Туркменистана завершил визит в Рим

Глава Туркменистана завершил визит в Рим26.10.2025 11:34
НОВОСТИ В МИРЕ, 26 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов завершил двухдневный официальный визит в Италию.
В заключительный день визита глава Туркменистана принял участие в туркмено-итальянском бизнес-форуме и в церемонии открытия выставки «Древняя цивилизация Туркменистана» в Капитолийском музее Рима.
В ходе бизнес-форума были обсуждены вопросы развития сотрудничества обих стран в сферах промышленности, ТЭК и энергетики, сельского хозяйства и АПК, торговли и экономики, инвестиций, транспорта и логистики, текстильной индустрии, банков и финансов.
По итогам форума были подписаны:
- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области подготовки кадров между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики;
- Соглашение о сотрудничестве в области культуры между правительством Туркменистана и правительством Итальянской Республики;
- Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Общественной телерадиокомпанией Италии;
- Совместная декларация между Государственной таможенной службой Туркменистана и Таможенным и монопольным агентством Италии о будущем таможенном сотрудничестве;
- Соглашение о конфиденциальности между Государственной службой кибербезопасности при Министерстве связи Туркменистана и компанией «Leonardo-Societa per azioni»;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством связи Туркменистана и компанией «Leonardo-Societa per azioni»;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством текстильной промышлености Туркменистана и компанией «Marzoli Machines Textile S.M.L.» (Италия) о сотрудничестве в текстильной промышленности;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством текстильной промышлености Туркменистана и компанией «Itema S.p.A.» (Италия) о сотрудничестве в текстильной промышленности;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством текстильной промышлености Туркменистана и компанией «MCS dyeing & finishing machinery» (Италия) о сотрудничестве в текстильной промышленности;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством текстильной промышлености Туркменистана и компанией «Savio Maccine Tessili S.p.A» (Италия) о сотрудничестве в текстильной промышленности;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Туркменистана и компанией «Pietro Fiorentini S.p.A» (Италия).
В рамках форума также была организована выставка продукции, производимой в Туркменистане. Кроме того, Президент Сердар Бердымухамедов встретился с руководителем компании «Leonardo S.p.A.» Стефано Понтекорво.
ИП "ТУРКМЕНинформ"