Российский эксперт прокомментировал подписание соглашения между Узбекистаном и ЕС

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 октября директор АНО «Международный институт стратегических исследований «Вектор» Андрей Хриенко прокомментировал для ИА «Дунё» итоги официального визита Президента Шавката Мирзиёева в Брюссель и значение подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве Узбекистана с Европейским Союзом.

В комментарии говорится:

"Нынешний официальный визит Президента Шавката Мирзиёева в Брюссель, безусловно, является важным и, без преувеличения, знаковым событием.



Это особенно актуально в контексте активно реализуемых Узбекистаном масштабных реформ. Реформ комплексных и многогранных, затрагивающих фактически все сферы жизнедеятельности общества. Реализация концепции «Новый Узбекистан» не на словах, а на деле приносит свои конкретные и очевидные результаты. А уровень встреч в ходе визита красноречиво говорит сам за себя.



Более того, помимо важного политического контекста, визит имеет вполне конкретный и прикладной характер. Подписание Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Европейским Союзом практическим образом повлияет на интенсификацию экономического развития и фактически выведет республику на новый, более высокий, уровень экономического взаимодействия, в том числе, в сфере реализации крупных инвестиционных проектов. Обращает внимание тот факт, что данный документ будет являться непосредственной базой для полноценного комплексного экономического взаимодействия с учетом широкого спектра рекомендаций Всемирной торговой организации.



Стоит также отметить, что данный визит фактически завершает переговоры Узбекистана и ЕС по вопросу вступления в ВТО и переводит этот процесс в финальную подготовительную плоскость. Уверен, что, судя по нынешним темпам и эффективности реализации, в том числе и стратегических задач, поставленных Президентом Шавкатом Мирзиёевым, полноценное вступление в ВТО может состояться уже в 2026 году."

ИП "ТУРКМЕНинформ"