28.10.2025 / 13:39 msk / 15:39 trk
Зарубежные эксперты оценили итоги визита главы Узбекистана в Бельгию
28.10.2025 13:39

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". В последние дни международные СМИ и аналитические центры активно обсуждают визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Брюссель – событие, которое стало заметным сигналом укрепления стратегических связей между Ташкентом и Европейским союзом. Главным итогом визита стало подписание Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между Узбекистаном и ЕС – документа, который открывает новую главу в отношениях сторон.
Это соглашение не просто обновляет действующую с конца 1990-х годов правовую базу, а задает долгосрочную траекторию взаимодействия – от экономики и торговли до инноваций, экологии и образования. Эксперты отмечают, что подписание СРПС символизирует признание успехов реформ, проводимых в стране, и превращает Узбекистан в надежного, зрелого партнера Европы, готового к диалогу и совместным действиям на равных.

Председатель правления Центра стратегических исследований и развития (Турция) Юнус Эмре Канат считает, что сегодняшний Узбекистан демонстрирует новый уровень дипломатической зрелости и открытости миру:

"За последние годы отношения между Ташкентом и Брюсселем стали живыми, конкретными, с реальным содержанием. Европа видит в Узбекистане надежного и полноформатного партнера, готового к долгосрочной работе. Подписание СРПС открывает новые возможности – от энергетики и транспорта до цифровых технологий и образования, а завершение переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию укрепляет доверие партнеров к реформам, которые проводятся в стране. Отдельно хочу отметить встречи с представителями европейского бизнеса и финансовых кругов. Это были живые диалоги – не формальность, а реальные предложения и идеи, демонстрирующие готовность работать вместе. Именно такие встречи показывают настоящую ценность дипломатии, когда за словами следуют дела и возникает вера в совместное будущее. Активная внешнеэкономическая политика Президента Шавката Мирзиёева укрепляет международный авторитет страны и превращает ее в один из ключевых центров роста Центральной Азии. Расширение взаимодействия с ЕС, а также с другими союзниками, включая Турцию, способствует формированию новой модели доверия и устойчивого развития на всем евразийском пространстве".

В свою очередь директор АНО «Международный институт стратегических исследований «Вектор» Андрей Хриенко подчеркнул, что визит Шавката Мирзиёева в Брюссель имеет не только политическое, но и глубоко практическое значение:

"Нынешний официальный визит Президента Шавката Мирзиёева в Брюссель, безусловно, является важным и, без преувеличения, знаковым событием. Это особенно актуально в контексте активно реализуемых Узбекистаном масштабных реформ – комплексных и многогранных, затрагивающих фактически все сферы жизнедеятельности общества. Реализация концепции «Новый Узбекистан» не на словах, а на деле приносит свои конкретные и очевидные результаты, а уровень встреч в ходе визита красноречиво говорит сам за себя. Более того, помимо важного политического контекста, визит имеет вполне конкретный прикладной характер. Подписание Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Европейским союзом практическим образом повлияет на интенсификацию экономического развития и фактически выведет республику на новый, более высокий уровень экономического взаимодействия, в том числе в сфере реализации крупных инвестиционных проектов. Обращает на себя внимание тот факт, что данный документ будет являться непосредственной базой для полноценного комплексного экономического взаимодействия с учетом широкого спектра рекомендаций Всемирной торговой организации. Стоит также отметить, что данный визит фактически завершает переговоры Узбекистана и ЕС по вопросу вступления в ВТО и переводит этот процесс в финальную подготовительную плоскость. Уверен, что, судя по нынешним темпам и эффективности реализации, в том числе стратегических задач, поставленных Президентом Шавкатом Мирзиёевым, полноценное вступление в ВТО может состояться уже в 2026 году".

Не менее содержательной оказалась и оценка европейской стороны. Представитель издания Daily News Hungary Алпар Като назвал визит Президента Мирзиёева в Брюссель поворотным моментом, определяющим долгосрочные перспективы сотрудничества между Европой и Центральной Азией:

"Кульминацией визита стало подписание Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве – всеобъемлющего документа, который определит отношения Узбекистана с ЕС на следующее десятилетие. Подписание соглашения – это не только дипломатическая веха, но и официальное признание Узбекистана как одного из стратегических партнеров Европы в Центральной Азии – регионе, который становится все более важным для глобальной торговли, связности и диверсификации источников энергии. СРПС отражает совместную приверженность укреплению политического диалога, содействию свободному движению торговли и инвестиций, поддержке цифровой трансформации и зеленого перехода, а также углублению сотрудничества в сфере безопасности и устойчивого развития. Документ вводит механизмы взаимного признания, согласования технических стандартов и защиты инвестиций, что создаст более прозрачную и безопасную среду для европейских компаний, инвестирующих в Узбекистан. В долгосрочной перспективе Брюссель и Ташкент стремятся создать коридор связности «Центральная Азия – ЕС», соединяющий транспортные и логистические сети Узбекистана с европейскими цепочками поставок через Средний коридор и каспийские маршруты. Это обеспечит более быструю, экологичную и экономически эффективную торговлю между регионами. Венгрия, рассматривающая себя как мост между Европейским союзом и Центральной Азией, видит в новом соглашении важный инструмент для укрепления этого статуса. Оно открывает новые возможности для венгерских компаний в энергетике, сельском хозяйстве, фармацевтике и управлении водными ресурсами, а также способствует реализации инициатив ЕС «Глобальные ворота» и проектов зеленой энергетики. Все это укрепляет не только экономическую связность, но и взаимное доверие между Европой и Центральной Азией".

Аналитики сходятся во мнении, что подписание СРПС стало фундаментом новой фазы модернизации Узбекистана. Документ приведет национальные стандарты и регулирование в соответствие с нормами ЕС, упростит экспортные процедуры, расширит доступ к европейским образовательным и инновационным программам и укрепит правовую защиту инвестиций.

Визит Шавката Мирзиёева в Брюссель стал не просто дипломатическим шагом, а символом зрелости и уверенности внешнеполитического курса Узбекистана. Сегодня страна не только укрепляет международный авторитет, но и формирует новый образ Центральной Азии  – открытой, взаимосвязанной и ориентированной на устойчивое развитие.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

