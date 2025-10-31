Делегация Туркменистана посетила Литву

НОВОСТИ В МИРЕ, 31 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Ахметом Гурбановым посетила Литовскую Республику.

Поездка была предпринята с целью проведения переговоров с замглавы МИД Литвы Видмантасом Вербицкасом по вопросам развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и логистики, спорта, туризма.

ИП "ТУРКМЕНинформ"