Делегация Туркменистана вернулась из Ирана

НОВОСТИ В МИРЕ, 31 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана во главе с министром внутренних дел Мухамметом Хыдыровым завершила визит в Исламскую Республику Иран.

Целью визита явилось участие в прошедшей 28 октября в Тегеране 4-й встрече министров внутренних дел Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС), в ходе которой были рассмотрены вопросы укрепления сотрудничества в рамках ОЭС, обмена опытом, обеспечения внутренней безопасности.

В рамках визита глава туркменской делегации провел встречи с министром внутренних дел Исламской Республики Иран Эскандером Момени, главнокомандующим полицией Ахмадом Резой Раданом, министром юстиции Амином Хосейном Рахими, заместителем министра внутренних дел Турецкой Республики Мюниром Каралоглу и Генеральным секретарём ОЭС Асадом Маджид Ханом.

ИП "ТУРКМЕНинформ"