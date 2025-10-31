Делегация Туркменистана отправилась в Узбекистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 31 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана во главе с министром культуры А.Ашировым отправилась в Узбекистан для участия в работе открывшейся 30 октября в Самарканде 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

В форуме принимают участие представители 193 стран, в том числе главы государств и правительств, министры, учёные и руководители сфер культуры, науки и образования, которые обсуждают вопросы развития культуры, образования, молодежи, борьбы с изменением климата и его последствиями.

