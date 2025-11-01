advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
01.11.2025
Вы здесь: Главная -> ПОЛИТИКА
Глава Туркменистана поздравил граждан
01.11.2025 11:00

АШХАБАД, 1 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к работникам банковско-финансовой сферы и гражданам страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Дня туркменского маната.

В поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники!
Уважаемые работники банковской системы!

От всей души поздравляю с 32-й годовщиной ввода в обращение национальной денежной единицы – маната, являющегося зримым символом роста и замечательных достижений экономики государства в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства!

Введение в обращение нацио­нальной валюты предоставило благоприятные условия, которые необходимы для сбалансированного экономического роста, стабилизации денежного обращения, обес­печения эффективности ведения единой государственной монетарной политики, а также для повышения банковского кредитования отраслей экономики.

Стратегические направления монетарной политики, проводимой с целью существенного повышения активности банковского сектора, состоят в поддержании устойчивости денежного обращения и гармоничного развития страны. Они также сводятся к значительному улучшению социально-бытовых условий жизни населения, укреплению конкурентоспособности национальной экономики и формированию макроэкономических условий, благоприятствующих координированной интеграции банковской системы в международные финансовые рынки. Банковская система играет заметную роль в достижении столь важной цели. Деятельность банковской системы как ключевой составляющей рыночной экономики обеспечивает обращение значительных объёмов капитала, а также создание источников инвестиций для расширенного непрерывного производства посредством вовлечения в оборот свободных денежных средств.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства банковский сектор демонстрирует стремительное развитие. Внедрение в него современных цифровых технологий позволяет существенно ускорять финансово-экономические операции, значительно расширять спектр предоставляемых услуг с повышением их эффективности и качества.

Обращение национальной валюты в экономике регулярно совершенствуется, за счёт высокой скорости денежного обращения в ней возрастает число новых производств. Принимаются действенные меры для повышения финансовой грамотности населения. Последовательно повышается квалификация профильных сотрудников.

Уважаемые работники банковской системы!
Дорогие соотечественники!

В Международный год мира и доверия, когда торжественно отмечается 30-летний юбилей нейтралитета страны, продолжается эффективная работа по приведению законодательных актов, регулирующих банковскую деятельность в нашей стране, в соответствие международным стандартам. Для ускорения расчётов и оборота средств, внедрения бесконтактных технологий, позволяющих надёжно и оперативно производить различные платежи, расширяется масштаб электронной платёжной системы.

Существенно наращивается и взаимовыгодное сотрудничество с авторитетными международными финансовыми структурами – Международным валютным фондом, Всемирным банком, Азиатским банком развития, Исламским банком развития, Европейским банком реконструкции и развития, а также с международным рейтинговым агентством Fitch Ratings. Данное партнёрство ориентировано на укрепление международной инвестиционной позиции Туркменистана и повышение его престижа, обеспечение инновационного развития банковской системы. Вместе с тем оно направлено на значительное расширение сотрудничества с международными финансовыми организациями и банками регионального развития, совершенствование кредитования экономически значимых отраслей.

В финансировании стратегически значимых крупных проектов за счёт привлечённых средне- и долгосрочных средств особое место занимают договоры и соглашения, заключённые уполномоченными банками нашей страны и иностранными сторонами.

По валовому внутреннему продукту на душу населения независимый нейтральный Туркменистан достиг среднего уровня стран с высокими доходами. Это конкретный показатель эффективности проводимой в Отчизне денежно-кредитной, налогово-бюджетной, ценовой, инвестиционной политики.

Активная реализация принятых национальных и государственных программ отмечается и на глобальном уровне: международные организации положительно оценивают устойчивое экономическое развитие Туркменистана. Об этом в полной мере свидетельствуют оценки международного рейтингового агентства Fitch Ratings и других авторитетных международных организаций.

Реформы, проведённые с целью повышения качества банковских услуг и укрепления курса национального маната, обеспечили устойчивость денежного обращения и экономического развития. Мы продолжим прилагать все усилия для вывода нашей страны в ряд развивающихся по экономическим критериям авторитетных международных структур государств мира. В этом заключается главная цель нашей социальной экономической стратегии.

Дорогие соотечественники!
Уважаемые работники банковской системы!

Ещё раз от всей души поздравляю с 32-й годовщиной ввода в обращение национальной денежной единицы независимого нейтрального Туркменистана – маната!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, мирной и счастливой жизни, больших успехов в работе во имя дальнейшего развития суверенной Отчизны!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

