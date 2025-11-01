Глава Туркменистана поздравил граждан

АШХАБАД, 1 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к работникам банковско-финансовой сферы и гражданам страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Дня туркменского маната.

В поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые работники банковской системы!

От всей души поздравляю с 32-й годовщиной ввода в обращение национальной денежной единицы – маната, являющегося зримым символом роста и замечательных достижений экономики государства в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства!

Введение в обращение нацио­нальной валюты предоставило благоприятные условия, которые необходимы для сбалансированного экономического роста, стабилизации денежного обращения, обес­печения эффективности ведения единой государственной монетарной политики, а также для повышения банковского кредитования отраслей экономики.

Стратегические направления монетарной политики, проводимой с целью существенного повышения активности банковского сектора, состоят в поддержании устойчивости денежного обращения и гармоничного развития страны. Они также сводятся к значительному улучшению социально-бытовых условий жизни населения, укреплению конкурентоспособности национальной экономики и формированию макроэкономических условий, благоприятствующих координированной интеграции банковской системы в международные финансовые рынки. Банковская система играет заметную роль в достижении столь важной цели. Деятельность банковской системы как ключевой составляющей рыночной экономики обеспечивает обращение значительных объёмов капитала, а также создание источников инвестиций для расширенного непрерывного производства посредством вовлечения в оборот свободных денежных средств.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства банковский сектор демонстрирует стремительное развитие. Внедрение в него современных цифровых технологий позволяет существенно ускорять финансово-экономические операции, значительно расширять спектр предоставляемых услуг с повышением их эффективности и качества.

Обращение национальной валюты в экономике регулярно совершенствуется, за счёт высокой скорости денежного обращения в ней возрастает число новых производств. Принимаются действенные меры для повышения финансовой грамотности населения. Последовательно повышается квалификация профильных сотрудников.

Уважаемые работники банковской системы!

Дорогие соотечественники!

В Международный год мира и доверия, когда торжественно отмечается 30-летний юбилей нейтралитета страны, продолжается эффективная работа по приведению законодательных актов, регулирующих банковскую деятельность в нашей стране, в соответствие международным стандартам. Для ускорения расчётов и оборота средств, внедрения бесконтактных технологий, позволяющих надёжно и оперативно производить различные платежи, расширяется масштаб электронной платёжной системы.

Существенно наращивается и взаимовыгодное сотрудничество с авторитетными международными финансовыми структурами – Международным валютным фондом, Всемирным банком, Азиатским банком развития, Исламским банком развития, Европейским банком реконструкции и развития, а также с международным рейтинговым агентством Fitch Ratings. Данное партнёрство ориентировано на укрепление международной инвестиционной позиции Туркменистана и повышение его престижа, обеспечение инновационного развития банковской системы. Вместе с тем оно направлено на значительное расширение сотрудничества с международными финансовыми организациями и банками регионального развития, совершенствование кредитования экономически значимых отраслей.

В финансировании стратегически значимых крупных проектов за счёт привлечённых средне- и долгосрочных средств особое место занимают договоры и соглашения, заключённые уполномоченными банками нашей страны и иностранными сторонами.

По валовому внутреннему продукту на душу населения независимый нейтральный Туркменистан достиг среднего уровня стран с высокими доходами. Это конкретный показатель эффективности проводимой в Отчизне денежно-кредитной, налогово-бюджетной, ценовой, инвестиционной политики.

Активная реализация принятых национальных и государственных программ отмечается и на глобальном уровне: международные организации положительно оценивают устойчивое экономическое развитие Туркменистана. Об этом в полной мере свидетельствуют оценки международного рейтингового агентства Fitch Ratings и других авторитетных международных организаций.

Реформы, проведённые с целью повышения качества банковских услуг и укрепления курса национального маната, обеспечили устойчивость денежного обращения и экономического развития. Мы продолжим прилагать все усилия для вывода нашей страны в ряд развивающихся по экономическим критериям авторитетных международных структур государств мира. В этом заключается главная цель нашей социальной экономической стратегии.

Дорогие соотечественники!

Уважаемые работники банковской системы!

Ещё раз от всей души поздравляю с 32-й годовщиной ввода в обращение национальной денежной единицы независимого нейтрального Туркменистана – маната!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, мирной и счастливой жизни, больших успехов в работе во имя дальнейшего развития суверенной Отчизны!".

