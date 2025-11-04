Глава Туркменистана поздравил строителей

АШХАБАД, 3 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к работникам сферы строительства с поздравлениями по случаю их профессионального праздника.

В обращении говорится:

"Уважаемые работники строительного и промышленного комплекса!

От всей души поздравляю вас с Днем работников строительного и промышленного комплекса, широко отмечаемым в Международный год мира и доверия эры Возрождения новой эпохи могущественного государства!

В настоящее время в соответствии с нашей экономической стратегией, нацеленной на развитие экономики страны путем диверсификации, во всех ее сферах достигается колоссальный прогресс. Туркменистан уверенно занимает место в ряду индустриально развитых государств мира.

Работники строительного и промышленного комплекса наряду с представителями других отраслей вносят достойный вклад в проводимые в нашем государстве масштабные реформы и достигаемые грандиозные успехи.

В новую историческую эпоху строительный и промышленный комплекс стал одним из приоритетных сегментов национальной экономики, высокими темпами развиваются его важнейшие отрасли – промышленная, строительная, химическая, энергетическая, а также дорожное строительство.

Данному комплексу отводится решающая роль в эффективной реализации национальных и государственных программ, крупных проектов регионального и международного значения. В соответствии с задачами, обозначенными в «Программе Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах» и Программе «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Нацио­нальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», за последние годы сданы в эксплуатацию сотни жилых домов, современные социально-культурные и важные производственные объекты.

Также введены в строй крупные объекты промышленного и строительного производства, химической, электроэнергетической инфраструктуры, заложен фундамент мощных промышленных предприятий. Эта масштабная деятельность успешно реализуется благодаря дальновидным инициативам Национального Лидера туркменского народа, прилагаемым усилиям по развитию национальной экономики, дальнейшему улучшению социально-бытовых условий народа.

Значима роль строительной отрасли в реализации комплексных программ социально-экономического развития страны. Развернувшиеся в беломраморном городе Ашхабад и велаятах строительные работы, а также строительство первой очереди города Аркадаг – первого «умного» города в Центральной Азии и объектов в рамках второй очереди являются наглядным подтверждением экономической мощи Отчизны.

Гармоничное сочетание исконных национальных традиций зодчества и достижений мирового градостроительства – главная особенность всех возводимых объектов. Это свидетельствует о том, что строительная отрасль, обогащая многовековой опыт предков и внедряя передовые разработки, развивается в соответствии с требованиями времени.

Государство придает большое значение развитию отрасли промышленного и строительного производства. Сегодня этот сектор является одним из важнейших в национальной экономике. Особо хочу отметить, что предприятия Министерства промышленности и строительного производства Туркменистана обеспечивают проводимые по всей стране высокими темпами строительные работы, а также население высококачественными стройматериалами. Вместе с тем в соответствии с принятыми программами во всех уголках Отчизны возводятся крупные предприятия по выпуску промышленной и строительной продукции.

Если 2024 году были введены в эксплуатацию вторые очереди цементных заводов «Lebap» и «Bäherden», то в этом знаменательном году состоялось торжественное открытие предприятия керамической продукции «Bäherden», производящего керамическую и декоративную плитку, санфаянсовые изделия в Бахерденском этрапе Ахалского велаята, а также цеха по выпуску стекольной продукции, построенного на территории промышленного комплекса в северной части столицы. Эти производственные мощности способствуют дальнейшему развитию промышленного сектора страны, укреплению ее экономической мощи.

Уважаемые работники строительного и промышленного комплекса!

Важную роль в развитии нацио­нальной экономики также играет электроэнергетика. В динамичном развитии этой ключевой отрасли заложены важнейшие предпосылки для формирования нового индустриально-инновационного облика нашей страны, наращивания ее экономического потенциала, повышения благосостояния народа.

Сегодня наше суверенное Отечество стало одним из мощных энергетических государств не только в регионе, но и в мире. В настоящее время в рамках реализуемых в этой сфере широкомасштабных реформ проводится работа по надежному и бесперебойному обеспечению внутренних потребителей электроэнергией, диверсификации экспорта туркменской электроэнергии в зарубежные страны, созданию новых энергетических мощностей, улучшению технического состояния распределительных сетей, а также кольцевому соединению действующей единой национальной энергетической системы.

В целях увеличения объемов и расширения маршрутов экспорта туркменских энергоносителей успешно реализуется проект линии электропередачи Туркменистан–Афганистан–Пакистан. В соответствии с требованиями времени укрепляется материально-техническая база электроэнергетической отрасли. В производство внедряются современные технологии, последовательно увеличиваются объемы выработки электроэнергии.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в стране наряду с другими сферами народного хозяйства оказывается большая поддержка развитию химической промышленности, направляются крупные инвестиции. В результате сегодня эта отрасль стала одним из прио­ритетных и динамично развивающихся секторов национальной экономики.

Государственным концерном «Türkmenhimiýa» ведется масштабная работа по наращиванию производственных мощностей, внедрению в профильные предприятия цифровых систем и передовых технологий, расширению ассортимента производимой продукции, а также по обеспечению потребителей сельскохозяйственными удобрениями и газохимической продукцией.

В этом году были подписаны документы по проектированию, строительству и сдаче под ключ завода по производству карбамида и капитальному ремонту полимерного завода в поселке Киянлы Балканского велаята. А недавно в структуре химического завода в Турк­менабате был заложен фундамент комплекса по производству минеральных удобрений. Одним словом, вся осуществляемая деятельность направлена на дальнейшее развитие химической промышленности страны и укрепление национальной экономики.

Сегодня последовательно укрепляется материально-техническая база отрасли дорожного строительства. Государственное агентство по управлению строительством автомобильных дорог обеспечивает прокладку автотрасс местного и государственного значения на территории нашей страны на основе отвечающих международным стандартам передовых дорожно-строительных технологий. Ярким примером этого служит строительство 600-километровой высокоскоростной автомагистрали Ашхабад–Турк­менабат.

Уважаемые работники строительного и промышленного комплекса!

Еще раз сердечно поздравляю вас с широко отмечаемым в Международный год мира и доверия Днем работников строительного и промышленного комплекса!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, огромных успехов в работе по развитию отраслей строительного и промышленного комплекса нашей страны!".

